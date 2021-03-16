Вспышка африканской чумы свиней в Магадане: сожгут 15 процентов поголовья Колымы

Туши животных сожгут, территорию зараженного хозяйства продезинфицируют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В магаданском личном подсобном хозяйстве (ЛФК) обнаружен очаг африканской чумы свиней. Данные подтверждены лабораторно. На территории хозяйства введен карантин, приближаться ближе чем на десять километров к участку запрещено.
- Установлена зона наблюдения в радиусе 100 километров. Посещать ЛФК могут только его сотрудники, ветеринары и местные жители, - рассказали в правительстве Магаданской области.
Зараженных животных не только в карантинном ЛФК, но и во вей области пустят на убой. Уничтожить планируется 310 особей - порядка 15 процентов поголовья поросят в регионе (всего на Колыме насчитывается около 2000 голов свиней). Туши животных сожгут, территорию зараженного хозяйства продезинфицируют. Фермерам компенсируют убытки.
- Сейчас предстоит выяснить источник заболевания. По предварительным данным, вирус проник в регион с кормом. Животные в зараженном хозяйстве не предназначались для продажи, в том числе в переработанном виде, - добавили в минсельхозе Колымы.
Африканская чума опасна только для свиней, для человека вирус не представляет угрозы. Вредитель погибает при термической обработке в 70 градусов. Принимаемые меры связаны с тем, чтобы африканская чума не поразила других свиней и не выкосила все поголовье. Случаи заражения африканской чумой свиней среди людей не зарегистрировано.
Напомним, что в одной из квартир жилого дома по улице Черняховского в Южном микрорайоне Хабаровска установлен карантин в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). Вирус был обнаружен в мясе дикого кабана.
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