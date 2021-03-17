«Реконструкция хабаровского аэропорта позволит увеличить пассажиропоток до трех миллионов человек в год» - Михаил Дегтярев

Масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровском аэропорту ввели в строй первую искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП-1). Работы проводились в рамках первой очереди реконструкции аэродромного комплекса. На эти цели ушло десять миллиардов рублей.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Длина обновленной взлетно-посадочной полосы 3500 метров, ширина - 600 метров. Здесь могут взлетать и приземляться все типы и модификации самолетов как российского, так и зарубежного производства. ИВПП-1 оснащена современным светосигнальным оборудованием.

Реконструированную полосу открыли взлетом первого самолета. Им стал широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Рейс SU1713 маршрутом «Хабаровск - Москва» вылетел примерно в 14:35 часов. На борту находилось порядка 300 пассажиров. После состоялся парад техники аэропорта из 40 машин.

В рамках первой очереди реконструкции аэропорт получил модернизированные рулежные дорожки, часть перрона и площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Появились две новые аварийно-спасательные станции - основная и стартовая, новые объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения.

ЛУЧШЕ АЭРОПОРТ - ЛУЧШЕ ЭКОНОМИКА

Реконструкция аэропорта позволит не только улучшить инфраструктуру, но и увеличить пропускную способность, улучшить качество обслуживания самолетов и пассажиров. Это повышает привлекательность региона для инвесторов. Так, на базе Международного аэропорта появится единственный в ДФО логистический центр «Почты России». Размер инвестиций в него превысил 2,6 миллиарда рублей. В центре будет создано порядка 800 рабочих мест, появятся дополнительные возможности для развития в крае бизнеса, в том числе и электронного.

- Масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона. В перспективе это будет способствовать росту валового регионального продукта на 10,4 миллиарда рублей, увеличению пассажиропотока до трех миллионов человек в год. А главное - повышается качество обслуживания дальневосточников, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

С полным обновлением аэропортового комплекса в край могут прийти новые авиакомпании. Следующий этап на пути к масштабной цели - обновление второй взлетно-посадочной полосы.

- Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон, и потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел. Но это не единственная работа, которая идет по модернизации транспортной инфраструктуры Хабаровска. Продолжает строиться автодорога «Обход Хабаровска». Для развития города транспортная инфраструктура имеет принципиальное значение, – отметил Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Аэропорт Хабаровска может круглый год принимать и выпускать воздушные суда разных типов. Воздушная гавань служит также запасной площадкой для посадки самолетов в случае ЧП или катаклизмов в других дальневосточных регионах.