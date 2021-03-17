Суд вынес приговор бывшей воспитательнице из Комсомольска-на-Амуре избившей ребенка Фото: Социальные сети

История, всколыхнувшая весь Комсомольск, произошла в прошлом году 18 ноября. В интернете появилась видеозапись того, как младшая воспитательница ясельной группы муниципального детского сада №42 избивает не желающего есть ребенка.

На видео прекрасно видно, что девочка во время еды капризничает, у работницы не выдерживают нервы, та пытается насильно засунуть ребенку ложку в рот, а потом несколько раз бьет его по рукам и голове.

Первыми возмутились родители - по их требованию провинившаяся нянечка была отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего. В дошкольное учреждение нагрянули проверяющие из администрации города, следственного комитета и прокуратуры.

- Сотрудник детского сада повел себя, мягко скажем, некорректно, - подчеркнул тогда Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации города Комсомольска-на-Амуре. - Естественно, к нему будут применены меры дисциплинарного воздействия в рамках трудового законодательства. Безусловно, случай некрасивый, неприятный, и, к сожалению, вся работа, которая проводится управлением образования в части дошкольного воспитания, вот такими случаями перечеркивается.

Сотрудниками следственного комитета было заведено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», основанием для возбуждения послужили результаты прокурорской проверки.

После расследования, которое много времени не заняло, дело было направлено в суд, который на днях вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, работавшей младшим воспитателем.

- Судом было установлено, что 18 ноября 2020 года младший воспитатель ясельной группы детского сада применила физическое насилие к ребенку с целью заставить девочку принять пищу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работ с вычетом в доход государства 5% из заработка осужденной.

Однако, принимая во внимание все обстоятельства произошедшего, судья постановил: наказание считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован осужденной.

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