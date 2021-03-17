Грабитель в медицинской маске получил пять лет за разбойное нападение на банк в Хабаровске Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Налет на небольшое отделение одного из банков, расположенное в Индустриальном районе Хабаровска, произошел утром, когда в помещении находились только менеджер и кассир. Тогда в Хабаровске как раз вводили ограничения, связанные с ковидом, и высокий молодой мужчина европейской внешности в медицинской маске на лице, зашедший в банк, поначалу никого не удивил.

Однако потом посетитель повел себя очень странно: первым делом он поинтересовался, не заказывали ли девушки ремонт пластиковой двери. Те в ответ только пожали плечами - если и заказывали, то это дело руководства, сами они ничего такого не слышали.

Затем он вытащил пластиковую бутылку, из которой плеснул бензином на удивленного менеджера, выхватил нож и потребовал отдать все деньги, находящиеся в отделении. К слову сказать, на тот момент в кассе находилось около пяти миллионов рублей. Но ни копейки налетчику не досталось.

Девушка оказалась не робкого десятка и, толкнув нападавшего, попыталась заскочить к кассиру в защищенное помещение. Налетчик успел полоснуть менеджера ножом по руке, но в это время ее коллега нажала «тревожную кнопку», и мужчина, ругаясь, на чем свет стоит, опрометью выбежал из банка. Нож он выбросил неподалеку от офиса, где его потом и нашли следователи.

Все нападение от силы заняло две-три минуты. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники охранного предприятия перевязали рану менеджеру, к счастью она оказалась неопасной, просто неглубокий порез, и вызвали специалистов уголовного розыска.

- Для раскрытия преступления была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска, - рассказали в УМВД России по Хабаровску. - Существенную помощь в поимке налетчика оперативникам оказала сама потерпевшая: она смогла детально описать внешность нападавшего. Более того, менеджер вспомнила, что уже видела похожего мужчину среди клиентов банка. Анализ базы данных вкладчиков позволил оперативникам отделения по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска городской полиции установить личность нападавшего.

Им оказался 54-летний житель Хабаровска, погрязший в долгах. Именно за счет похищенных денег он и намеревался погасить свои кредиты. Налетчик был сильно удивлен, когда к нему домой ввалился ОМОН в полной экипировке.

- Отделение банка он выбрал не случайно: неоднократно там бывал, знал планировку помещения и количество персонала, - отметили в полиции.

Было возбуждено уголовное дело по весьма тяжкой статье «Разбой». В ходе следствия мужчина во всем признался. Суд учел его чистосердечное признание и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, в то время как максимальный срок по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

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