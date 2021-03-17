Власти Хабаровского края получили «нагоняй» от Юрия Трутнева за дворец единоборств

Сроки сдачи дворца несколько раз переносились из-за изменений в проекте Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Дворец единоборств в Хабаровске готовится открыть двери для юных спортсменов. Объект проходит экспертизу, набирается персонал. Однако дворец должны были сдать еще в 2019 году. За затягивание сроков введения объекта в строй дальневосточный полпред Юрий Трутнев раскритиковал предыдущее руководство региона.

- Впечатления от нового комплекса двойственные. Первое: я рад, что такой объект возник в Хабаровске, потому что здесь много замечательных бойцов, с большинством я знаком лично и хорошо знаю их уровень. Здорово, что дети будут заниматься разными видами спортивных единоборств: борьбой, боксом, каратэ, дзюдо. Но этот дворец должен был быть сдан в 2019 году. Стоит он около 800 миллионов. Сколько у нас кредит в банке? Десять процентов. Берем десять процентов от 800 миллионов - 80 миллионов мы потеряли. Почему? Потому что так была организована работа, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Сроки сдачи дворца несколько раз переносились из-за изменений в проекте. В итоге строительство объекта завершилось в декабре 2020 года. Во дворце практически все готово к приему бойцов: универсальный и несколько специализированных спортзалов для борьбы и восточных единоборств. Заниматься во дворце будут 700 спортсменов, тренерский состав будет состоять из 27 человек.

- Сразу после майских праздников во дворце уже начнутся тренировки. Были предложения продлить до лета. У нас есть все возможности, чтобы в мае дети здесь уже занимались, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Во дворце будут проходить крупные соревнования, также комплекс может стать базой подготовки спортивного резерва и тренировки сборных российских команд для выступления на состязаниях в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.