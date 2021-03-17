Заключенные из колонии в Комсомольске-на-Амуре сдают нормы ГТО Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Спорт за колючей проволокой в России давно уже перестал быть экзотическим явлением. Кто-то из отбывающих срок поднимает гири и штанги, кто-то гоняет в футбол, а вот в колонии строгого режима №7 под Комсомольском-на-Амуре заключенные решили сдать на значки ГТО.

Исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения Олег Гордеев, сам не чуждый здоровому образу жизни, предложил - заключенные не отказались. Начинание поддержали и в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Как рассказали в учреждении, согласились проверить свою выносливость и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» 14 осужденных. Самому молодому из них 22 года, самому возрастному - 53.

- Осужденные сдали нормативы в таких дисциплинах как подтягивание, отжимание, рывок гири, прыжки в длину, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклоны вперед и метание гранаты, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

Но пока итоги подводить рано, не хватает еще одного теста - бега на дистанцию в тысячу метров. Пробежаться по колонии претенденты смогут только в мае, тогда же, в конце месяца, и будут выданы результаты - кто сдал комплекс, а кому придется попробовать свои силы еще раз. Благо времени для попыток предостаточно.

Кстати, одной из популярных зимних игр для осужденных в Хабаровске является хоккей с шайбой. Так, в колонии №13 традиционный рождественский турнир проходит с 2012 года. Обычно в нем помимо команды заключенных принимают участие хоккеисты-священнослужители из команды «Рыбари» и иногда даже ветераны «Амура».

Столь необычное увлечение появилось в колонии после того, как туда отправили отбывать срок игрока «основы» одной из известных команд. Постепенно спорт прижился, а заключенные обзавелись специальной формой и инвентарем. В расписании заключенных есть специальное время для тренировок.