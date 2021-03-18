Пьяный капитан патрульного катера пойдет под суд за искалеченных рыбаков в Хабаровске

Лодка с пробоиной пошла ко дну, мужчины с катера получили тяжелые травмы Фото: ДВСУТ СК РФ

В Хабаровске начнется суд по делу о столкновении двух судов в районе затона. Напомним, что в октябре 2019 года катер «Амур» с двумя мужчинами на борту протаранил «неизвестный, но крупный корабль» без судоходных огней. Лодка с пробоиной пошла ко дну, мужчины с катера получили тяжелые травмы и на три дня впали в кому.

В тот вечер «Амур» отправился от базы отдыха «Дельфин» до центра Хабаровска. По пути около 20: у катера что-то сломалось, оказалось, вышел из строя винт мотора. Мужчины в возрасте 69 лет и 44 года остановили ход судна, в этот момент и произошло столкновение. Рыбаки не успели понять, как оказались в реке. Мужчины выбрались на сушу своими силами, позже их госпитализировали с ушибами и переломами, у одного из пострадавших было пробито легкое. Судно-виновник, не останавливая ход, скрылось за горизонтом. Материальный ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Нарушителя, который едва не отправил хабаровчан на тот свет, объявили в розыск. Им оказался тогда еще сотрудник местного управления Ространснадзора. Капитан катера «Георгий Лаподуш» вышел в рейс без специального распоряжения, в пути мужчина пил спиртное. Шел госслужащий с выключенными ходовыми огнями, спецсигналы не подавал, двигался с превышением скорости. Мужчина, по версии следствия, даже не пытался слушать, что происходило вокруг.

Уже бывшего капитана задержали, уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта …, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Началось следствие, экс-сотрудник Ространснадзора свою вину не признал.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Индустриальный суд для рассмотрения его по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Бывшему капитану грозит до семи лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.