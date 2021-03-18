Прокуратура нашла ребенка, которого водитель автобуса выгнал на мороз в Магадане

Водитель автобуса вышел из себя и грубо выдворил мальчика из маршрутки на улицу Фото: Татьяна Коркина

В Магадане нашли 13-летнего школьника, которого водитель выгнал из маршрутки 9 марта. Напомним, что у ребенка во время оплаты проезда не оказалось денег на транспортной карте. Прокуратура проводит проверку, в ситуацию вмешался глава Колымы.

Инцидент случился на остановке «Северное сияние» в маршрутке №26. Школьник подошел к выходу и приложил транспортную карту к терминалу. Система написала отказ. Тогда ребенок попытался расплатиться банковской картой с положительным балансом, но валидатор вновь не сработал. Водитель автобуса вышел из себя и грубо выдворил мальчика из маршрутки на улицу на глазах у пассажиров. В этот день стоял мороз -16-20 градусов.

О случившемся рассказала мама ребенка в социальных сетях. Пользователи разделились на два лагеря: одни осуждали водителя, другие задавались вопросом: «Куда смотрели родители ребенка и почему не пополнили его транспортную карту?». После того, как публикация получила резонанс, прокуратура организовала проверку и начала искать школьника. Откликнулся папа мальчика.

- По факту допущенных нарушений директору компании-перевозчика ООО «Маршрут-Авто» внесено представление. Ситуация находится на личном контроле прокурора области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Детей продолжают насильно высаживать из автобусов по всей стране. Однако теперь это запрещено федеральным законом. В устав автомобильного транспорта были приняты поправки, которые гласят, что нельзя высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажира младше 16 лет, у которого нет денег на проезд.

- Закон призван защитить детей от попадания в опасную ситуацию, а не позволяет кататься ребятишкам бесплатно. В нем прописан алгоритм действий: если найден несовершеннолетний безбилетник, водитель и кондуктор должен вызывать полицию. Уже правоохранительные органы связываются с родителями и передают им ребенка. После надзорные органы проводят беседу с родителями, выясняя, почему чадо осталось без денег, - рассказала Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

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