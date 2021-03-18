Железнодорожный мост из ЕАО в Китай планируют запустить в августе

Российский отрезок протяженностью 309 метров обошелся в девять миллиардов рублей Фото: Правительство ЕАО

Железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай) практически достроен. Осталось завершить прокладку путей, после очередь дойдет до инфраструктуры. Открыть движение по мосту планируется к 1 августа

Мост начали строить в 2016 году, его длина – 2,21 километра. Российский отрезок протяженностью 309 метров обошелся в девять миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей. Например, было углублено русло реки с российской стороны.

- Препятствий было много, поэтому очень важно, чтобы этот проект дошел до конца и был реализован. Сегодня с удовольствием увидел, что все опоры стоят, полотно проложено, мост как таковой уже существует, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке.

Сейчас разговор идет о создании инфраструктуры: погранперехода, международной пассажирской станции в Нижнеленинском. Это, как считают власти, даст стимул к развитию ЕАО.

- Я обратился с просьбой рассмотреть возможность проектирования и строительства на территории Нижнеленинского пассажирской международной станции. Это могло бы привести к достаточно большому потоку туристов, - сообщил Ростислав Гольдштейн, губернатор Еврейской автономной области.

Юрий Трутнев отметил, что развитие инфраструктуры будет зависеть от номенклатуры перевозимых по мосту грузов.

- Есть поручение правительства создать погранпереход для всей номенклатуры. Мы будем контролировать, чтобы так и было. Хотя здесь некоторая задержка существует, но я еще раз это проверю, - добавил полпред Президента РФ в ДФО.

Напомним, что Китай уже построил свою часть моста. В 2019 году завершилось соединение пролетов.