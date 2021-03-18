«Плохо дело тех руководителей отставке, которых люди аплодируют»: глава района в ЕАО уходит с поста после визита Юрия Трутнева

Последнее время жители Смидовичского района часто жаловались на обстановку в селах Фото: Правительство ЕАО

Последнее время жители Смидовичского района часто жаловались на обстановку в селах: мусор, проблемы с ЖКХ, нехватка работы и так далее. Это стало одной из причин визита в ЕАО дальневосточного полпреда Юрия Трутнева. После глава района Светлана Новикова заявила о сложении полномочий.

- Для меня знаком явилось то, что когда люди стали задавать вопросы, ее реакция была такая: «Да я вообще могу заявление написать». Я говорю: «Ну, напишите». Вот вы знаете, плохо дело тех руководителей, отставке которых люди начинают аплодировать, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ в ДФО.

Он рекомендовал губернатору области принять отставку Светланы Новиковой и выбрать нового главу района.

- В районе сложная ситуация, это небогатая территория, но многое можно сделать, если ты действительно на это настроен и хочешь. Я поговорил с коллегами, они сказали, что во многом та ситуация, в которой находится Смидивичский район, связана с ликвидацией железнодорожных предприятий, которых там было 14. Я сегодня переговорю с Олегом Белозеровым (глава РЖД – прим. ред.), мы постараемся с ним что-то придумать, - добавил Юрий Трутнев.