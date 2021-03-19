«Я в долгу не остаюсь»: Филипп Киркоров отдарился дизайнеру из Комсомольска-на-Амуре золотыми ролексами Фото: Социальные сети

Иван Лашманов - дизайнер с мировым именем из Комсомольска-на-Амуре. И это не преувеличение. Так, например, компания Лашманова стала одним из официальных партнеров Евровидения-2016, кроме того, Иван является официальным партнером многих звезд шоу-бизнеса, среди которых Алла Пугачева, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Дава (Давид Манукян), Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская, Джон Траволта, Король Испании Филипп VI и Филипп Киркоров.

Встретились дизайнер и король поп-эстрады на масштабной вечеринке, посвященной премьере песни Sugar Натальи Гордиенко, подопечной Филиппа. Иван Лашманов заскочил поздравить звезду с успешным стартом нового проекта и заодно подарить ему кожаный клатч, в котором лежало портмоне, сделанное собственноручно.

- Ваня, как я рад тебя видеть! Смотри, с чем я хожу, не расставаясь, - обрадовался певец и достал телефон в эксклюзивном кожаном чехле от дизайнера из Комсомольска.

- Сколько лет, сколько зим, - ответил художник и полез в эксклюзивный пакет за эксклюзивными подарками. - Я знаю, ты любишь эксклюзивные сумки, и по этому случаю сшил специальный клатч под винтаж - это магнитофон. Открывай, а там еще и такое же портмоне.

Растроганный поп-король оглянулся по сторонам, ища, чем отблагодарить приятеля, и стал расстегивать часы на запястье.

- Это, конечно, непорядок. Так нельзя. Я в долгу не остаюсь. Я тоже должен что-то подарить. О, ролексы - мастеру! Ты мне столько подарков за столько лет надарил, что я тоже должен. Носи с удовольствием, друг, - заявил Киркоров, вручая художнику золотые часы.

По примерной оценке, подобные часы могут стоить от четырех до шести миллионов рублей, а тех, кого Филипп Бедросович удостаивал такими подарками, можно по пальцам пересчитать.

- Дорогой Филипп, дружище, благодарю тебя за дружбу, за внимание и за этот невероятный подарок, - пишет в своем инстаграме Иван Лашманов. - Ведь не главное, сколько стоит, главное - это внимание друга, а это бесценно. Эти часы как показатель доверия и дружбы. Ты лучший, ты человек большой души.

Дизайнер пока не решил, что ему делать с таким неожиданным приобретением. Есть соблазн оставить часы себе на память, но в то же время Иван склоняется к мысли продать аксессуар, а деньги отдать на благотворительность, например, в онкоцентр Балашихи.