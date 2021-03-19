Михаил Дегтярев взял под контроль подготовку Хабаровского края к весеннему половодью Фото: Правительство Хабаровского края

Весна, плюсовые температуры на улице - половодье не за горами. В Хабаровском крае эта тема на особом контроле руководителей региона - конечно, весной паводок не такой сильный, как в конце лета, но все равно подготовка необходима. Главная опасность - ледовые заторы, которые мешают нормальному прохождению воды.

Как раз весеннему половодью было посвящено селекторное совещание в правительстве Хабаровского края. По поручению Михаила Дегтярева в регионе организовано постоянное наблюдение за ледоходом и уровнем воды в реках. В случае образования ледовых заторов будут проведены все необходимые мероприятия для нормализации обстановки.

- В ходе селекторного совещания по подготовке к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2021 году Михаил Дегтярев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой дать поручение провести ретроспективный анализ зависимости сбросов Зейской и Бурейской ГЭС и уровня воды в реке Амур в паводковые ситуации в летнее-осенний период с возможным выходом на решение по нормативному снижению уровня сброса на этих гидроэлектростанциях в бассейне реки до 1 июля каждого года, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Ситуация уникальная: ранее никто из региональных руководителей не ставил вопрос о влиянии сбросов воды с ГЭС на паводковую обстановку, стараясь не допускать малейшей конфронтации с энергетиками и их лобби на федеральном уровне. Дегтярев стал первым главой региона, который озвучил эту проблему на федеральном уровне.

По данным соответствующих служб, этой весной в зону возможного подтопления могут попасть всего шесть населенных пунктов с населением 648 человек, а вот в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов с населением более 39 тысяч человек.