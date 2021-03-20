Федеральный бюджет поможет со строительством дамб в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае весна вступает в свои права, скоро начнется повсеместное таяние снега, а с ним и весеннее половодье. Но главная опасность поджидает жителей Хабаровского края в конце лета – именно тогда «большая вода» обычно доставляет множество неприятностей жителям региона.

Не дожидаясь пока «грянет гром» Михаил Дегтярев взял под личный контроль ситуацию с гидрозащитными сооружениями на территории Хабаровского края. Исполняющий обязанности губернатора сумел, верно расставить приоритеты, посчитав, что перманентная угроза ЧС должна быть ликвидирована в первую очередь.

С проблемой необходимости активации работ по достройке гидрозащитных сооружений Михаил Дегтярев выходил на уровень главы правительства, президента и профильного министра. В итоге такая системная и кропотливая работа дала результат – федеральный центр подтвердил свои намерения выделить необходимые средства на завершение строительства дамб.

В частности, вчера руководитель Хабаровского края и министр природных ресурсов России Александр Козлов побывали на гидрозащитном сооружении в районе улицы Запарина. О том что берег надо защитить решили еще в 2013 году, сразу после масштабного наводнения. Как утверждают специалисты достроенная дамба способна защитить 16 улиц от «большой воды».

Тем не менее сейчас техническая готовность объекта составляет 78,53 процента. В мае прошлого года был расторгнут государственный контракт с подрядчиком. Проводились повторные процедуры по выбору подрядчика для завершения строительства, однако была подана всего одна заявка и та была признана несоответствующей необходимым требованиям. Повторно конкурс пройдет 25 марта.

Федеральный бюджет поможет со строительством дамб в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

- Учитывая новые требования законодательства к участникам конкурса и особый класс опасности объекта, в Хабаровском крае для участия в конкурсе подрядчиков, отвечающих новым стандартам, не нашлось. Сейчас ведутся переговоры с федеральными застройщиками, - сообщил глава краевого минстроя.

По мнению Александра Козлова необходимо оперативно подключать Федеральную Антимонопольную службу, которая и выставляет ограничительные требования, и узнать их варианты решения проблемы.

- Сейчас очень важно решить вопрос с надежной подрядной организацией, которая справится с этой задачей. Второй момент, мы должны помочь понять финансовые возможности федерации и края и оценить, где мы можем подставить плечо, чтобы этот объект был своевременно сдан. Те вопросы, которые сейчас поднимает глава региона не решались годами. Они очень сложные и дорогостоящие, – подчеркнул глава Минприроды РФ.

Михаил Дегтярев поблагодарил Александра Козлова и предложил разделить работу на ближайшие два дня в регионе на два блока.

- Первый это ревизия. С министром в Хабаровский край прилетела целая делегация, профильные чиновники, заместители министра. В том числе руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Они на местах оценят все объекты, которые предназначены для защиты людей и уже финансируются. Так же обсудим с Александром Козловым запросные позиции края, - рассказал Михаил Дегтярев.

Уже завтра глава региона и федеральный министр, вместе, вылетают в Комсомольске–на–Амуре чтобы там на месте продолжить работу.