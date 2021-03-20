Юные фехтовальщики в Хабаровске получили новые дорожки и аппараты для фиксации уколов Фото: Борис КОКУРИН

Стрелковый комплекс в Хабаровске. Сегодня здесь тренируются воспитанники краевого отделения школы спортивного резерва по фехтованию. Все как обычно – разминка, учебные поединки.

Необычно то, что на тренировке присутствует министр спорта Хабаровского края и руководители федерации фехтования. Причина проста – на днях школа получила новое оборудование, которого здесь давно уже не видели.

Тренировка начинается с разминки Фото: Борис КОКУРИН

Современные фехтовальные дорожки и аппараты для фиксации уколов были обещаны спортсменам после посещения тренировочной базы Михаилом Дегтяревым – знакомого с фехтованием не понаслышке.

Разговор состоялся в декабре, а уже в марте новое оборудование было смонтировано в тренировочном зале. Обошлось оно почти в три миллиона рублей (деньги для бюджета региона не такие большие), но как говорят спортсмены – оно того стоит.

Новые дорожки уже подключили и юные спортсмены смогли из опробовать Фото: Борис КОКУРИН

- Оборудование более качественное, более чувствительное, оно лучше считает уколы, - делится впечатлениями капитан команды, уже опробовавший новинки. – А самое главное оно позволяет качественно судить. Судейство становится более справедливым за счет того, что есть видеоповторы.

До этого капитану на таких дорожках стоять не приходилось и восторг юного спортсмена понятен. Именно такое оборудование используется в состязаниях самого высокого уровня и до этого подобного в Хабаровске не было.

- Дети должны тренироваться на современном оборудовании понимать и чувствовать, что это такое, - рассказывает Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края. – Это очень большой плюс для них поскольку отразиться на мастерстве и поспособствует популяризации этого вида спорта.

Главное преимущество новинок - точное судейство Фото: Борис КОКУРИН

Сами дорожки Российского производства, но как уверяют специалисты они выдерживают конкуренцию с лучшими зарубежными аналогами и по праву считаются одними из лучших дорожек для фехтования в мире.

В стрелковом комплексе установлены всего две новых дорожки – остальные дожидаются своего часа в краевом дворце единоборств, который должен открыться уже в мае. В планах руководства края – расширить отделение, взять еще одного тренера что бы ребята смогли заниматься и в новом спортивном сооружении.

Уже в мае спортсмены получат возможность заниматься еще и в новом краевом дворце единоборств Фото: Борис КОКУРИН

Кстати, по словам министра, тренерским штабом российской сборной по фехтованию уже принято решение о том, что подготовка к Олимпийским играм в Токио лучшие спортсмены страны будут проходить именно в Хабаровске.

На этом же оборудовании будет проходить и подготовка сборной страны к Олимпиаде в Токио Фото: Борис КОКУРИН

Термин «лучшие» здесь не для красного словца. На сегодняшний день сборная России по фехтованию - самая титулованная команды в мире и фавориты предстоящих состязаний. Хабаровские коллеги надеются, не только понаблюдать за тренировками элиты, но и взять несколько матер-классов у признанных мастеров клинка.