Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае 22 марта

Жителей региона призывают быть осторожными, не находиться рядом с плохо укрепленными конструкциями и не оставлять без присмотра детей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край идет очередной циклон. В этот раз он принесет уже дождь, мокрый снег и сильный ветер. Как сообщают синоптики, на юго-востоке Хабаровского края осадки будут самыми обильными.

- Будет наблюдаться усиление ветра по долинам рек и на побережье, причем скорость может достигать 20 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на метеослужбу. – На дорогах будет гололедица.

Самая неблагоприятная погода будет на побережье Татарского пролива - в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Из-за погоды могут быть аварии на коммунальных объектах, на дорогах и на энергообъектах.

- В селах и городах ветер может повредить или обрушить ветхие или плохо укрепленные рекламные конструкции, оборвать провода, - предупреждают в пресс-службе ведомства.

Непогода может повлиять на дорожное полотно, соответственно, есть вероятность возникновения аварий и ДТП. Вероятно, для пассажирского транспорта будут введены ограничения проезда. Переправа Ванино-Холмск скорее всего функционировать тоже не будет.

- На водоемах повышается опасность провалов под лед, поэтому жителям рекомендуется не выезжать на реки и озера, - призывают спасатели.

Сотрудники МЧС держат руку на пульсе и в любой момент готовы выехать на помощь к жителям Хабаровского края.