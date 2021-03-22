Лед еще толстый, но уже не прочный: Опергруппа МЧС Хабаровского края осмотрела с воздуха реку Амур Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Несмотря на временное ухудшение погоды весна постепенно вступает в свои права – на улице днем устойчивый «плюс» и по мнению метеорологов эта тенденция уже не изменится. Снег тает, реки наполняются водой и скоро лед начнет разрушаться.

Для того чтобы оценить состояние ледяного покрова главной водной артерии Хабаровского края. Оперативной группе главного регионального управления МЧС пришлось сесть в вертолет и осмотреть все с воздуха. Облет производился по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Лед еще толстый, но уже не прочный: Опергруппа МЧС Хабаровского края осмотрела с воздуха реку Амур Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Как показал осмотр, на Амуре еще сохраняется устойчивый ледостав, хотя уже появились промоины и открытые участки воды. - отметил Андрей Прокопенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - У Города юности идет постепенное разрушение ледового покрова.

Понятно что одним облетом, для того чтобы оценить паводковую обстановку не обойдешься. Поэтому идет постоянный контроль ситуации со стороны МЧС и обмен информацией между Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону и Дальневосточным управлением гидрометеослужбы.

Лед еще толстый, но уже не прочный: Опергруппа МЧС Хабаровского края осмотрела с воздуха реку Амур Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В зоне особого внимания районы им. Лазо, Ванинский, Ульчский и Тугуро-Чумиканский районы, где на реках Хор, Тумнин, Уда и других ежегодно складывается сложная обстановка и имеются затороопасные участки.

Гидрологи прогнозируют что вскрытие рек начнется в стандартные сроки, а вот на реке Уссури – на 2 -4 дня раньше средних многолетних значений. Они же отмечают что на Среднем И нижнем Амуре уровни воды значительно выше стандартных на это время, примерно на полтора – два места.

Лед еще толстый, но уже не прочный: Опергруппа МЧС Хабаровского края осмотрела с воздуха реку Амур Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Толщина льда на реке Амур и на большинстве остальных рек края составляет 80-120 сантиметров, местами доходя до 130-160 сантиметров, на реках южных районов 30-60 сантиметров, что близко к средним многолетним значениям. Однако структура льда меняет свои характеристики и теряет прочность.

Лед еще толстый, но уже не прочный: Опергруппа МЧС Хабаровского края осмотрела с воздуха реку Амур Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Также в ходе облета были осмотрены водозащитные дамбы, которые находятся на территории города Комсомольска-на-Амуре. Сейчас на объектах продолжаются работы по их дальнейшему строительству, укреплению сооружений, - отметили в ведомстве.