Круглый стол, посвященный дистанционному образованию, прошел в Хабаровске

На встрече специалисты обсудили насущные вопросы дистанционного образования7 Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Дискуссия на тему «Дистанционные образовательные технологии: проблемы и преимущества» прошла на площадке Законодательной думы Хабаровского края. Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики, открывая дискуссию, сразу уточнила, что еще с 2009 в крае создаются условия для дистанционного обучения детей. Правда, имелись в виду дети-инвалиды. Эта полезная и даже необходимая система получила новый толчок в 2012 году, когда было принято решение по окончании школы передавать таким ученикам предоставленное им компьютерное оборудование.

- К 2012 году в программу обучения с применением дистанционных образовательных технологий поступил 101 ребенок-инвалид. Все они обучились дома. Им передали 51 комплект оборудования. Из поступивших 37 человек пошли в вузы. Сейчас дистанционно обучается 73 ребенка-инвалида. Всего же с начала реализации проекта в нем приняли участие 475 детей, - подчеркнула Ольга Ушакова.

Спор между представителями родительских организаций и чиновниками возник, конечно, не по поводу инвалидов. Что делать с массой «обычных» детей? Общественники отмечают, что происходит ресоциализация учеников. Они дома, предоставлены сами себе, оба родителя на работе. Ребенок получает по сети задание, включает поисковик, закачивает правильный ответ и продолжает дальше заниматься своими делами.

Представитель родителей Маргарита заметила, что не существует исследований влияния дистанционного обучения на психологическое здоровье детей. Она уточнила, что в крае собрано 3200 подписей родителей против тотального введения «дистанционки».

- Хочу сказать в защиту развития дистанционного образования. Мы видели абитуриентов, которые пришли к нам в прошлом году. Это совершенно по-другому подготовленные молодые люди. Они готовы к дистанционке, они к ней уже привыкли. Нужно понимать, что настолько сильно меняются технологии, что жить без этого мы уже не сможем. Обращать внимание нужно на то, чтобы дети изучали такие предметы как физика, химия в полном объеме. И это – предмет исследований. И в этом отношении позитива здесь больше чем негатива, - сказал Николай Сорокин, проректор по учебной работе ТОГУ.

По итогам круглого стола среди прочего министерству образования Хабаровского края рекомендовали провести мониторинг эффективности «дистанта». В том числе проанализировать успеваемость учеников.