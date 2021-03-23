Это самоочистка: хабаровский политолог прокомментировал снятие Михаила Сидорова Фото: Комсомольская правда

«Лучше меньше, да лучше» - так кратко охарактеризовал хабаровский политолог Илдус Ярулин процессы, идущие сейчас в Хабаровской городской думе. Сегодня, 23 марта, стало известно, что на 36 заседании депутаты проголосовали за то, чтобы снять спикера гордумы Михаила Сидорова, в течение полутора лет занимавшего эту должность.

Хабаровчанам Михаил Сидоров известен, прежде всего, тем, что был в группе 17 депутатов, инициировавших выход из партии ЛДПР осенью прошлого года. Тогда руководству партии удалось уговорить народных избранников забрать заявления.

- Это давно прогнозируемое событие, - считает Илдус Ярулин. - Тут и 17 депутатов, которые выходили из ЛДПР, и прочие дела, которые просто так не остаются. Тем более что в сентябре предстоят выборы губернатора Хабаровского края, и они требуют консолидации позиции. Иметь группу товарищей, на которую достаточно трудно опереться, такого троянского коня, который в любой момент может взбрыкнуть, или что-то другое выкинуть - смысла нет.

По мнению политолога, идет определенная работа по зачистке ЛДПР, особенно на фоне выборов в Софийске, где партия не набрала ни одного голоса. Это может говорить о слабости партии, что неприемлемо. Сейчас, кстати, такие же действия по самоочистке происходят и в стане политических оппонентов ЛДПР - «Единой России».

- «Единая Россия» сейчас самоочищается, как они утверждают, и то, что происходит в гордуме, можно применить тот же самый термин - самоочищение, - подчеркивает Илдус Ярулин. - То есть лучше меньше, да лучше. Пусть остаются те, кто сможет консолидировано выступить и поддержать нужного человека. А иначе будет очень тяжело провести выборы в Госдуму и выборы губернатора без подобного рода действий, говорящих о способности той же ЛДПР к таким решительным действиям. И то, что произошло - это то, что все ждали после демаршей, связанных с арестом предыдущего губернатора. С другой стороны, это можно назвать завершением деятельности Сергея Ивановича в Хабаровске. Потому что это как раз та группа товарищей, которые поддержали в свое время Фургала, которые боролись за него. Это знак того, что Сергей Фургал здесь, в Хабаровском крае, уже все.