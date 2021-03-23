Депутаты хабаровской гордумы избрали председателем Владимира Матвеева

Председателем гордумы Хабаровска назначен Владимир Матвеев. Фото: гордума Хабаровска

У хабаровской городской думы - новый председатель. Депутаты проголосовали за Владимира Матвеева. На 36 заседании гордумы большинством голосов полномочия предыдущего председателя Михаила Сидорова были прекращены. Исполняющим обязанности председателя гордумы после ухода Михаила Сидорова больше часа был Юрий Ягодин.

- Считаю, что доверие коллег-депутатов, которые поддержали мою кандидатуру, это одновременно и запрос на современные и эффективные изменения в деятельности гордумы. Сегодня дума седьмого созыва отражает современные потребности нашей жизни. Это надежда, гарантия и авторитет сохранения преемственности парламентской культуры. Председателю думы это серьезный вызов - соответствовать профессиональному депутатскому корпусу, - сказал Владимир Матвеев, обращаясь к депутатам.

Справка:

Владимир Александрович Матвеев родился в 1977 году. Член комитетов по бюджету, финансам и экономическому развитию и городскому хозяйству. Член Либерально-демократической партии России. Референт войсковой части.

Окончил: Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

В 2010 году окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Квалификация «Юрист».

Награжден медалью Суворова и многими ведомственными медалями, грамотами.