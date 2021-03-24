Свершилось: сборная команда «Пал Палыч» из Хабаровского края будет играть в высшей лиге КВН Фото: Социальные сети

Команда «Пал Палыч» - это, по сути, сборная Хабаровского края, объединение энтузиастов, которые смогли опять поразить Александра Маслякова искрометным юмором и спустя девять лет после «Ботанического сада» снова прорваться в Высшую лигу Клуба веселых и находчивых.

- С 2012 года команд из Хабаровского края не было в Вышей лиге, и вот мы первые после перерыва туда зашли, - рассказывает Владимир Селезнев, капитан команды «Пал Палыч». - Взяли, наверное, актерским мастерством, так-то мы опытные, несмотря на то, что «Пал Палычу» как творческому проекту всего два года. Но вот как коллаборации людей нам семь лет. Мы меняли творческие проекты, мы - это сборочка из разных команд: Педагогического института, Тихоокеанского университета, даже есть из Иркутска парень - служил в армии и остался в Хабаровске, один человек из Комсомольска. Очень рады, что удалось войти в Высшую лигу.

Отбор был жестким - из 400 команд-участниц только 25 прошли в «вышку». Свою роль сыграла и программа, подготовленная хабаровчанами - говорят, даже сам Масляков-старший засмеялся в голос после одной из их шуток.

- Это всегда классно, когда дальневосточные города, регионы прорываются на самый верх, сейчас «Пал Палыч» в топ-25 - молодцы, - отметил Алексей Петренко, директор Центральной Тихоокеанской лиги КВН. - Сезон, конечно, покажет. Они только попали в «вышку», сейчас пройдет эйфория, и ребятам надо будет включаться в работу. Но однозначно очень рад за них. Ребята опытные, много лет отыгравшие в других командах, я думаю, у них все получится.

Работы будет действительно много, уже второго апреля команда вылетает в Москву, 15 апреля начинаются съемки в программе с Александром Масляковым, и затем в конце апреля - начале мая хабаровчан можно будет увидеть на телеэкранах в 1/8 финала Высшей лиги КВН.

- Почему все хотят попасть в Высшую лигу? Потому что игры идут по телевизору, и ведет их Масляков-старший, это новый уровень, к которому стремятся все КВНщики, - отмечает Алексей Петренко.

Главная «фишка» «Пал Палыча» в том, что все шутки и репризы ребята пишут сами. Это нелегко, но, как показал отбор - работает.

- Мы обходимся без авторов, - признается капитан. - Мы уже играли в Премьер-лиге, но там другой проект был, «Культурный город» называлась команда, но он, к сожалению, до Высшей лиги не дошел - вот там мы прибегали к помощи авторов, но тоже не часто. А в «Пал Палыче» мы все пишем сами, надеюсь, и дальше так будет.

Игра в Вышей лиге - своеобразный «плей-офф» Клуба веселых и находчивых, так что смотрим и болеем за наших. Кстати, у команды есть планы и на «Голосящего Кивина», но это будет летом.