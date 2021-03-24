«Проверь щитовидку»: в рамках акции хабаровчанки смогут пройти обследование бесплатно Фото: Сергей ПЯТКОВ

Статистика Всемирной организации здравоохранения свидетельствует о том, что среди эндокринных патологий заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. Эту проблему не смогли обойти стороной в некоммерческой организации «Союз деловых женщин». С 25 по 27 марта при содействии Министерства здравоохранения Хабаровского края пройдет социальная акция «Ради здоровья. Проверь щитовидную железу!». Подробнее о мероприятии, а также о ранней диагностике нарушений говорили с директором некоммерческой организации «Союз деловых женщин» Светланой Жуковой и кандидатом наук, доцентом кафедры терапии и профилактической медицины ИПКСЗ, гендиректором «Клиники гормонального здоровья», председателем хабаровской и краевой ассоциации эндокринологов Еленой Пьянковой.

Елена Пьянкова, кандидат наук, доцент кафедры терапии и профилактической медицины ИПКСЗ, гендиректор «Клиники гормонального здоровья», председатель хабаровской и краевой ассоциации эндокринологов Фото: Сергей ПЯТКОВ