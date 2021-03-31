Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 6:16

RIFF 2021: «Совкино» приглашает хабаровчан на российско-итальянский кинофестиваль

Прямой эфир 31 марта на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
КомментироватьОставить комментарий

Светлана Меркулова, директор кинотеатра «Совкино»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Комедия Массимо Веньера «Лето итальянских комедий» откроет в Хабаровске VII международный российско-итальянский кинофестиваль RIFF-2021. Уже с 15 апреля в кинотеатре «Совкино» хабаровчан ждет целая прокатная программа. Для поклонников Италии сотрудники подготовили и тематическую фотозону. Подробнее о фестивале, а также новинках кино говорили с директором кинотеатра «Совкино» Светланой Меркуловой и специалистом по связям с общественностью и СМИ Николаем Ершовым.

Светлана Меркулова, директор кинотеатра «Совкино»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Николай Ершов, специалист по связям с общественностью и СМИ

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Общество: ВОПРОС ДНЯ