RIFF 2021: «Совкино» приглашает хабаровчан на российско-итальянский кинофестиваль

Светлана Меркулова, директор кинотеатра «Совкино» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Комедия Массимо Веньера «Лето итальянских комедий» откроет в Хабаровске VII международный российско-итальянский кинофестиваль RIFF-2021. Уже с 15 апреля в кинотеатре «Совкино» хабаровчан ждет целая прокатная программа. Для поклонников Италии сотрудники подготовили и тематическую фотозону. Подробнее о фестивале, а также новинках кино говорили с директором кинотеатра «Совкино» Светланой Меркуловой и специалистом по связям с общественностью и СМИ Николаем Ершовым.

Светлана Меркулова, директор кинотеатра «Совкино» Фото: Сергей ПЯТКОВ