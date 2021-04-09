Пожар на траулере в Охотском море 8 апреля 2021 года: команда полностью потушила огонь

Крупный траулер «Ахтиар» загорелся в 200 километрах от Магадана. Фото: Лемачко Б.В.

Пожар на траулере в Охотском море 8 апреля 2021 года удалось потушить усилиями команды. Напомним, на борту рыболовецкого судна находилось 84 человека. По предварительным данным, причиной пожара стала гофротара.

Крупный траулер «Ахтиар» загорелся в 200 километрах от Магадана. В трюме судна находилась гофротара - картонные коробки, которые из-за трения начали тлеть, началось задымление. Горящую упаковку члены экипажа скидывали за борт, всего было сброшено около 150 листов. На помощь команде пришло спасательное судно Росрыболовства.

- Пожарная операция завершилась 9 апреля в 11:15 (сах.), спасательное судно отшвартовалось. Пострадавших и погибших нет. Судно продолжает работать в штатном режиме, - рассказали «КП» в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

Следственный комитет организовал проверку по факту пожара на траулере в Охотском море.

- По результатам проверки будет принято законное решение, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК РФ.

СПРАВКА «КП»

Рыболовецкий траулер «Ахтиар» был построен в 1985 году. В советское время был приписан к порту Калининград, сейчас - к порту Находка. Траулер ходит под флагом РФ. Судовладелец - ООО «Рыбокомбинат Островной».

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