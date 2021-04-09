Михаил Дегтярев готовит революцию в строительной сфере ДФО

Доступное жилье стало основной темой выступления Михаила Дегтярева в Петропавловске-Камчатском Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании первых лиц субъектов ДФО, которое прошло в Петропавловске-Камчатском. Вопросов обсуждалось немало, но стратегически и экономически самый важный - строительство жилья - оттянул на себя большую часть времени.

Выступали все - от полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева до губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Но по-настоящему удивил большое собрание Михаил Дегтярев.

Во-первых, врио губернатора Хабаровского края обратил внимание коллег на успешно реализуемый в нашем регионе проект «Дом дальневосточника». Михаил Дегтярев не скрывал, что система индивидуального деревянного домостроения в промышленных масштабах смогла зародиться в Хабаровском крае благодаря наличию обширного лесного фонда. Стоимость постройки дома по несложной, но надежной технологии значительно ниже, чем при использовании панелей, блоков или тем более кирпича. По времени возведение индивидуального деревянного дома занимает срок в несколько раз ниже. Современные технологии позволяют снизить опасность пожара до минимума. Проект в крае стремительно набирает обороты. Благодаря всему этому даже с помощью уже имеющихся производственных мощностей реально наладить выпуск и возведение до 10 тысяч готовых домов в год. То есть снабжать соседние субъекты округа готовыми домами.

Доступное жилье стало основной темой выступления Михаила Дегтярева в Петропавловске-Камчатском Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Во-вторых, Михаил Дегтярев неожиданно для многих предложил распространить режим ТОР на весь ДФО. Имелись в виду территории комплексной застройки. Врио озвучил идею стимулировать их через создание за счет казны нужной инженерной и транспортной инфраструктуры. Подобное финансово-логистическое решение может стать мощным драйвером развития всей строительной сферы ДВ. То есть увеличить в разы квадратные метры ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья. К тому же снизить его себестоимость.

В-третьих, прозвучало обращение главы Хабаровского края к коллегам активизировать по примеру нашего края участие в программе бюджетного софинансирования строительства инфраструктуры «Стимул». Эта система предназначена для повышения доступности социальных и вообще любых инфраструктурных объектов для граждан.

- Одной из первоочередных задач создания достойной жизни для людей и привлечения граждан на Дальний Восток мы поставили создание комфортной среды обитания. Ее важнейшей составляющей является, безусловно, жилье - доступное и современное. Наши предложения - поставка в соседние регионы ДФО готовых конструкций нашего проекта «Дом дальневосточника», распространение режима ТОР на все территории комплексной застройки в округе и всемерное расширение льготных ипотечных кредитов под строительство жилья, прежде всего, по программе «Дальневосточная ипотека». Эти меры позволят коренным образом изменить в лучшую сторону ситуацию с жильем в нашем макрорегионе. Решиться на такие шаги нужно, прежде всего, руководителям. Например, пока что только три субъекта - Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Амурская область сообщили о готовности к участию в реализации механизма инфраструктурных облигаций, - сообщил Михаил Дегтярев.

Одним из итогов совещания стало предложение Юрия Трутнева создать на Дальнем Востоке отдельную систему управления строительством и убрать административные барьеры.