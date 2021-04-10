Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: Михаил Дегтярев предложил расширить ТОР, «Союз МС-18» выведен на орбиту, а на траулере в Охотском море потушен пожар

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Передаем опыт

На заседании первых лиц субъектов ДФО, которое прошло в Петропавловске-Камчатском, Михаил Дегтярев внес инновационные предложения. Во-первых, врио губернатора Хабаровского края поделился результатами реализации проекта «Дом дальневосточника». Во-вторых, предложил распространить режим ТОР на площадки комплексной застройки на всей территории ДФО. В-третьих, обратил внимание глав других регионов на программу бюджетного софинансирования строительства инфраструктуры «Стимул».

- Одной из первоочередных задач создания достойной жизни для людей и привлечения граждан на Дальний Восток мы поставили создание комфортной среды обитания. Ее важнейшей составляющей является, безусловно, жилье - доступное и современное. Наши предложения - поставка в соседние регионы ДФО готовых конструкций нашего проекта «Дом дальневосточника», распространение режима ТОР на все территории комплексной застройки в округе и всемерное расширение льготных ипотечных кредитов под строительство жилья, прежде всего, по программе «Дальневосточная ипотека». Эти меры позволят коренным образом изменить в лучшую сторону ситуацию с жильем в нашем макрорегионе. Решиться на такие шаги нужно, прежде всего, руководителям. Например, пока что только три субъекта - Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Амурская область сообщили о готовности к участию в реализации механизма инфраструктурных облигаций, - сообщил Михаил Дегтярев.

Полет нормальный

Хабаровчанин Петр Дубров впервые отправился на орбиту в качестве бортинженера. Сегодня с космодрома Байконур пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") отправился на околоземную орбиту. На орбите российские космонавты встретят модуль «Наука». Во время экспедиции планируется провести более 50 научных исследований и экспериментов. В составе основного экипажа космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Планируемая продолжительность полета — 191 сутки.

Что горит?

8 апреля в Охотском море произошел пожар на траулере «Ахтиар». По предварительным данным, причиной возгорания стала гофротара, которая находилась в трюме судна. Из-за трения картонные коробки начали тлеть, началось задымление. Горящую упаковку члены экипажа скидывали за борт, всего было сброшено около 150 листов. Команда траулера полностью потушила пожар.

- Пожарная операция завершилась 9 апреля в 11:15 (сах.), спасательное судно отшвартовалось. Пострадавших и погибших нет. Судно продолжает работать в штатном режиме, - рассказали в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

Следственный комитет организовал проверку.