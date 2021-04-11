Обработка от клещей началась в Хабаровском крае: несколько человек уже пострадали от кровопийц

Насекомые являются переносчиками энцефалита, бабезиоза, пятнистой лихорадки и других опасных заболеваний Фото: Правительство Хабаровского края

Положительные температуры установились в регионе, природа оживает после зимы, а вместе с ней просыпаются и клещи. Паразиты уже нападают на людей: не так давно кровососа сняли с ребенка. Чтобы минимизировать подобные случаи в Хабаровском крае началась обработка от клещей.

- Насекомые являются переносчиками энцефалита, бабезиоза, пятнистой лихорадки, эрлихиоза и других опасных для здоровья болезней. Акарицидная обработка является плановым мероприятием, которое организуют на территории с целью очистки ее от клещей, - рассказал Андрей Щуров, и.о. главного врача краевой дезинфекционной станции.

Обработка от клещей уже идет на юге региона. Спецсредствами будет «опрыскано» 1800 гектаров земли. В Хабаровске обработку начнут на следующей неделе. Работы будут проводиться в парках, на улицах, в лесах и на кладбищах. Специалисты отмечают, что препараты опасны только для паразитов, домашним животным и людям они вреда не нанесут.

Клещи уже покусали 14 жителей края, семеро из них - дети. Иммуноглобулин с профилактической целью введен девятерым пострадавшим, в том числе ребятишкам. Чтобы полностью защититься от клещевого энцефалита специалисты рекомендуют сделать прививку.

- Эффективным средством защиты организма является вакцинация против клещевого энцефалита. Ее проводят во всех медицинских учреждениях края. Прививку лучше сделать не позднее, чем за 2 недели до начала активного времяпровождения на природе, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ревакцинироваться против клещевого энцефалита нужно каждые три года. Для формирования иммунитета большинству достаточно двух уколов с интервалом в один месяц. В регионе уже привито более 68 тысяч человек. Закуплено более 20 тысяч доз иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита.