Таких и берут в космонавты: в Хабаровске прошла акция «Первые во Вселенной»

В Хабаровске прошла акция «Первые во Вселенной» Фото: Максим Молотов

Десятки хабаровских детей и подростков устремились к звездам на акции «Первые во Вселенной», которая прошла сегодня, 11 апреля, в кинотеатре «Совкино».

Здесь было развернуто несколько тематических площадок, на каждой из которых в игровой или научно-популярной форме раскрывались тайны вселенной и людей, которые начали ее покорять.

В Хабаровске прошла акция «Первые во Вселенной» Фото: Максим Молотов

Эффект дает культурный и образовательный. Это форма культурного просвещения. Мы специально выбрали первую половину воскресного дня, чтобы детям и их родителям осталось время на домашние дела. И вы сами можете видеть – уже пришло около ста семей, - говорит Светлана Меркулова, директор кинотеатра «Совкино».

В программе фестиваля - выставка телескопов, организованная астрономами Владимиром Наумовым и Евгением Реввой.

В Хабаровске прошла акция «Первые во Вселенной» Фото: Максим Молотов

- Меня на интерес к астрономии подсадил мой дед. Дал мне почитать советскую энциклопедию, где было несколько статей о космосе и вселенной. Потом стал читать другие книги и обнаружил, что об окружающем нас внеземном мире известно непредставимо много. Меня это буквально затянуло. К окончанию школы я был уже законченным специалистом по астрономии, и даже преподавание этого предмета в 11 классе не смогло отбить у меня мою страсть. Я отношусь к астрономии не как профессионал, а, скорее, как популяризатор этой точной и сложной науки. Говорю для других на простом языке о весьма мудрёных вещах. Мы часто делаем уличные акции – просто выставляем телескопы на площади и бесплатно предлагаем желающим посмотреть на солнце, луну или на метеоритный поток. Но большинство людей «клюёт» на чисто внешнюю, театральную составляющую – а я сегодня смотрел в громадный телескоп. Лишь очень немногие по-настоящему интересуются тем, как устроен мир, - откровенничает Владимир Наумов, Хабаровский астроном-любитель.

Детям и подросткам здесь интересно все. Космос неизбежно окружает ореол романтики, приключений, чего-то недостижимого. И это – лучший магнит для получения новых знаний и проверки имеющихся. Так библиотека им. Наволочкина на втором этаже «Совкино» проводит «вселенскую» электронную викторину.

В Хабаровске прошла акция «Первые во Вселенной» Фото: Максим Молотов

- Наша викторина и книжная выставка носят познавательный характер. Мы предлагаем детям и их родителям ответить на несколько вопросов, некоторые из которых требуют нешуточной эрудиции. Например, что коллекционировал Юрий Гагарин? Как звали того, кого первого отправили в космос? Никто не ответил. Ответ на первый вопрос: кактусы. На второй: Иван Иванович. Это был манекен. Вообще интерес к этой теме чрезвычайно высок. Сегодня через викторину прошло около 150 детей и почти столько же их родителей, - комментирует главный библиотекарь Ольга Даньковская.

На других площадках посетители могли прогуляться по Луне, Юпитеру или другой планете – интерактивно, конечно, но в своем обличии, с помощью компьютерной анимации. Дошкольники моделировали ракеты. Семьями фотографировались с условным Гагариным в космическом облачении. А в кинозале астроном Евгений Ревва прочитал завораживающую лекцию «Мифы и заблуждения о космосе».