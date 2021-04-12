Итоги недели с «КП»-Хабаровск»: Сергей Фургал болен, реки Хабаровского края начинают вскрываться, а палов становится все больше

Итоги прошедшей недели - в обзоре «Комсомольской правды – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Следим за ситуацией

В середине этой недели стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заболел коронавирусом. Вместе с политиком заболел его адвокат Сергей Гроза. Уже к 8 апреля у Сергея Фургала поднялась температура тела до 38 градусов. Сергея Фургала изолировали и поместили под присмотр врачей на ближайшие две недели в больницу СИЗО «Матросская тишина».

- Сергей Фургал переживал по поводу возможного заболевания коронавирусом еще осенью, потому что у него от ковида умер брат и нашлись проблемы с легкими. Он в зоне риска, есть повод для того, чтобы тревожиться, - сказала Ева Меркачева, член общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

В то же время адвокаты Сергея Фургала добиваются изменения меры пресечения. Также защитники настаивают на открытом суде с присяжными заседателями в Хабаровске.

Опасный уровень

Реки Хабаровского края освобождаются ото льда. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, ледоход на реке Бикин у села Лесопильное начался раньше обычных сроков на целую неделю.

Кроме того, лед начал вскрываться и на реке Уссури. Это привело к повышению уровня воды, особенно это заметно у села Видное. Здесь «большая вода» уже подтопила дома и дорогу и продолжает подбираться к новым жертвам.

Сейчас на всех реках южных районов Хабаровского края уже образовались закраины, промоины, и начинаются подвижки льда. На Амуре в районе Хабаровска лед также начал таять.

Ни дня без огня

В Хабаровском крае каждый день становится больше термических аномалий. Так, за 10 апреля их зафиксировано 48. Почти половина аномалий - неконтролируемые палы.

В основном пожарные тушили полыхающую сухую траву и горящий мусор в Хабаровске, Комсомольске, Амурске и его ближайшем пригороде. Чаще всего возгорания возникают на пустырях, вдоль дорог, рядом с гаражами и автостоянками. В 99% случаев виновником является человек.

Лучшая защита - нападение

В Хабаровске началась обработка городских территорий от клещей. Недавно с ребенка уже сняли одного кровососа.

- Насекомые являются переносчиками энцефалита, бабезиоза, пятнистой лихорадки, эрлихиоза и других опасных для здоровья болезней. Акарицидная обработка является плановым мероприятием, которое организуют на территории с целью очистки ее от клещей, - рассказал Андрей Щуров, и.о. главного врача краевой дезинфекционной станции.