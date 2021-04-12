Михаил Дегтярев: «Мы - дети галактики»

Михаил Дегтярев посетил хабаровский радиозавод Фото: Правительство Хабаровского края

12 апреля Хабаровский край, как и вся страна, отмечает День космонавтики. В краевой столице и других населенных пунктах территории проходит ряд мероприятий, посвященных этому празднику. В некоторых из них принял непосредственное участие глава региона Михаил Дегтярев.

Ранним утром Михаил Дегтярев появился в дверях хабаровской «Станции переливания крови». Он решил внести свою лепту в стартовавший в России марафон «Космос у нас в крови». Политику здесь не удивились, ведь Михаил Владимирович - кадровый донор, и сдавать плазму в Хабаровске ему не впервой.

Михаил Дегтярев уже не первый раз сдает кровь нуждающимся Фото: Правительство Хабаровского края

- День космонавтики всегда был для меня особенной датой. Ведь первый мой диплом - инженер аэрокосмических систем. К тому же этот праздник тесно связан с Хабаровским краем. Дважды герой Советского Союза Валерий Рюмин родился в Комсомольске-на-Амуре. Он был и космонавтом, и бортинженером космических аппаратов серии «Союз». Юрий Гагарин посещал Хабаровский край трижды - 20 и 29 мая 1862 года по пути в Японию и обратно. Тогда он и посадил дерево курильской лиственницы. Потом в 1967 - первый космонавт Земли прилетел на празднование 35-летия Комсомольска-на-Амуре. Ну и не будем забывать, что во время космического полета 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин слушал на корабле песню «Амурские волны», передаваемую из Хабаровска. Сегодня я сдаю плазму крови в память о поколении первых покорителей космоса. И призываю всех сделать то же самое. Чтобы помочь нуждающимся выздороветь и, как настоящим детям галактики, тоже стремиться к звездам, - поделился Михаил Дегтярев.

Кроме того, Михаил Дегтярев принял участие в тематическом классном часе в лицее, в котором обучался хабаровский космонавт Петр Дубров. Глава региона в короткой лекции напомнил школьникам о том, что Хабаровский край является родиной двух космонавтов. Дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин родом из Комсомольска-на-Амуре. А Дубров и сейчас на МКС - руководит программной поддержки космических экспериментов. Любопытно, что оба хабаровских космонавта - инженеры, и образование получали в школах родного края.

Но кроме двух космонавтов - уроженцев Хабаровского края - у хабаровчан есть и другие поводы, чтобы по-особенному относиться ко Дню космонавтики. Так, Хабаровский край - один из главных промышленных центров не только Дальнего Востока, но и всей страны. Значительная часть промышленных производств региона тесно связана с воздушно-космическими силами России.

Как инженер аэрокосмических систем Дегтярев хорошо понимает нужды космической промышленности. Он регулярно выступает в качестве эффективного защитника ее интересов на федеральном уровне. А на уровне местном глава региона старается своими глазами увидеть производство, вникнуть в проблемы работников гособоронпредприятий и, основываясь на собственных выводах, «выбить» для них государственные военные и гражданские заказы. Именно в таком формате - личного участия - Дегтярев провел в конце прошлой недели встречу с руководством и трудовым коллективом АО «Хабаровский радиотехнический завод».