Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: визит принца Филиппа в Хабаровск, Михаил Дегтярев рассказал о космосе, а на регион идет снежный циклон

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Высокий гость

9 апреля 2021-го на 99 году жизни скончался муж королевы Великобритании принц Филипп. Но не многим известно, что в 1997 году герцог Эдинбургский тайно посетил Хабаровск.

Визит принца Филиппа был организован WWF и касался программы по сохранению амурского тигра.

- Принца Филиппа повели по самым богатым местам, еще лежал чистый белый снег, и на нем он увидел множество следов разных животных. Кабаны, благородные олени - изюбри, косули, соболя, лисы - они оставляли свои отпечатки на сугробах, как на чистом листе. Принц, конечно, был поражен, - рассказал «КП»-Хабаровск» Антон Фетисов, руководитель Большехехцирского заповедника.

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Космос рядом

В стране широко отметили День космонавтики. Хабаровск не стал исключением. Врио губернатора Хабаровского каря Михаил Дегтярев 12 апреля успел присоединиться к донорскому марафону «Космос у нас в крови», посетил классный час в школе, где учился космонавт Петр Дубров и в конце прошлой недели провел встречу с руководством и трудовым коллективом АО «Хабаровский радиотехнический завод». Хабаровский край - один из главных промышленных центров не только Дальнего Востока, но и всей страны. Значительная часть промышленных производств региона тесно связана с воздушно-космическими силами России.

- День космонавтики всегда был для меня особенной датой. Ведь первый мой диплом - инженер аэрокосмических систем, - рассказал Михаил Дегтярев. - Сегодня я сдаю плазму крови в память о поколении первых покорителей космоса. И призываю всех сделать то же самое. Чтобы помочь нуждающимся выздороветь и, как настоящим детям галактики, тоже стремиться к звездам.

Кроме того, уже 14 апреля заканчивается голосование в рамках конкурса детских рисунков «За пределами Земли», организованного медиагруппой «Комсомольская правда» - Хабаровск». Итоги подведем уже 15 апреля, а награждение победителей состоится 16 апреля.

Новая голова

Центральный район Хабаровска возглавит Тамара Михайловна Протопопова. В результате конкурса на замещение вакантной должности победу одержала замещающая должность начальника управления сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды мэрии города. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время.

Снова снег

Во вторник и среду Хабаровский край настигнет снежный циклон. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на данные синоптиков, в основном циклон коснется северных районов региона. Ожидаются снег и сильный ветер до 20 метров в секунду. В частности, стихия обрушится на район имени Полины Осипенко, а также Николаевский, Ульчский и Тугуро-Чумиканский районы.

В то же время на реке Уссури возле села Видное в Вяземском районе вода упала на 23 сантиметра. Сейчас уровень держится на отметке в 419 сантиметров.