Энергообъекты в Хабаровском крае находятся под надежной защитой Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Ежегодно Дальневосточная генерирующая компания проводит масштабные профилактические мероприятия на случай возможных паводков и пожаров. В весеннее время в круглосуточном режиме на всех станциях и тепловых сетях специалисты ДГК контролируют состояние энергообъектов, ежедневно наблюдают за оборудованием, зданиями и сооружениями, которые могут попасть в зоны подтопления.

- Всего же в этом году мы разработали 517 мероприятий по усилению защиты гидротехнических сооружений в период паводка и 685 мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и защите энергообъектов ДГК, - сообщила Инара Романовская, начальник службы промышленной безопасности и охраны труда АО «ДГК». - В филиалах и структурных подразделениях ДГК проведены совместные тренировки персонала наших станций с подразделениями и службами МЧС России по отработке действий по тушению пожаров на территории энергообъектов, с оперативным персоналом отработаны действия по предотвращению аварий и обеспечению надежной работы в период сложной половодно-паводковой ситуации.

Энергообъекты в Хабаровском крае находятся под надежной защитой Фото: Дальневосточная генерирующая компания

На сегодняшний день все объекты генерации Дальневосточной генерирующей компании готовы к прохождению весеннего половодья и весенне-летнему пожароопасному периоду.

- На всех предприятиях ДГК сформировано 37 аварийно-восстановительных бригад из числа работников компании. Бригады обеспеченны аварийным запасом необходимых материалов, на объектах создан резервный запас источников питания и топливных ресурсов, автомобильной и специальной техники, - продолжает Инара Романовская. - В рамках проведения противопаводковых мероприятий был осуществлен комиссионный осмотр гидросооружений станций. Для предотвращения пожаров на объектах и территории подразделений ДГК проведена проверка противопожарного водоснабжения, установлен режим вывоза мусора и сухой травы.

Все мероприятия ДГК, направленные на профилактику половодья и пожароопасного периода, выполняются в установленный срок и с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.