Умные инвестиции: предпринимателей ждут в «Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как агентство работает с инвестором, какие отрасли или направления в Хабаровском крае перспективны для вложений, с какими институтами развития сотрудничает организация для привлечения бизнесменов. Об этом и не только говорили с руководителем центра по привлечению инвестиционных проектов Алексеем Пучковым и руководителем центра инвестиционной аналитики и коммуникаций Василием Хмельницким.

Алексей Пучков, руководитель центра по привлечению инвестиционных проектов Фото: Сергей ПЯТКОВ