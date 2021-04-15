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Общество15 апреля 2021 5:01

Умные инвестиции: предпринимателей ждут в «Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края»

Прямой эфир 15 апреля на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
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Умные инвестиции: предпринимателей ждут в «Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края»

Умные инвестиции: предпринимателей ждут в «Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как агентство работает с инвестором, какие отрасли или направления в Хабаровском крае перспективны для вложений, с какими институтами развития сотрудничает организация для привлечения бизнесменов. Об этом и не только говорили с руководителем центра по привлечению инвестиционных проектов Алексеем Пучковым и руководителем центра инвестиционной аналитики и коммуникаций Василием Хмельницким.

Алексей Пучков, руководитель центра по привлечению инвестиционных проектов

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Василий Хмельницкий, руководитель центра инвестиционной аналитики и коммуникаций

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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