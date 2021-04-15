Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика15 апреля 2021 8:27

Михаил Дегтярев резко выступил против запрета вылова лосося

Глава региона от имени жителей края назвал позицию «Росрыболовства» несправедливой
Максим Молотов
КомментироватьОставить комментарий
Михаил Дегтярев резко выступил против запрета вылова лососи на форуме во Владивостоке

Михаил Дегтярев резко выступил против запрета вылова лососи на форуме во Владивостоке

Фото: Максим Молотов

Врио губернатора Хабаровского края пошел на шаг, сделать который не решался до него ни один председатель краевого правительства. В видеообращении Михаил Дегтярев в весьма жестких выражениях подверг критике инициативу «Росрыболовства» о запрещении летнего лова горбуши и кеты в Амуре. Эта болезненная для жителей края тема поднялась в связи с проходящим в эти часы во Владивостоке дальневосточным рыбопромысловым советом.

Позиция федерального агентства по рыболовству и научных организаций на этом совете однозначна - запретить вылов тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство Хабаровского края считает эту позицию несправедливой.

- Мы будем отстаивать и права коренных малочисленных народов Севера, и любителей, которые хотят поймать летом рыбу себе к столу. Рыба есть, рыбы хватает. Главное - рационально ее использовать. Позиция правительства - только на стороне жителей Хабаровского края, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона, сам выросший на берегах крупной реки, знает, о чем говорит. Реальный урон популяции рыбы представляют отнюдь не рыбаки-любители, а промышленный лов. Огромную часть которого, кстати, контролируют компании из Центральной России. Человеческое возмущение врио губернатора нетрудно понять - на его глазах в управляемом им регионе заинтересованные ведомства пытаются кулуарно продавить решение о запрете любительского вылова популярных сортов рыбы в нашем Амуре. Именно продавить, потому что о прямом законодательном запрете никакой речи не идет.

В этом смысле позицию ученых и других участников регулировки вылова можно предельно мягко назвать «неконструктивной».

Наша рыбаРыбалка: Водоемы России