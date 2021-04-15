Михаил Дегтярев резко выступил против запрета вылова лосося

Михаил Дегтярев резко выступил против запрета вылова лососи на форуме во Владивостоке Фото: Максим Молотов

Врио губернатора Хабаровского края пошел на шаг, сделать который не решался до него ни один председатель краевого правительства. В видеообращении Михаил Дегтярев в весьма жестких выражениях подверг критике инициативу «Росрыболовства» о запрещении летнего лова горбуши и кеты в Амуре. Эта болезненная для жителей края тема поднялась в связи с проходящим в эти часы во Владивостоке дальневосточным рыбопромысловым советом.

Позиция федерального агентства по рыболовству и научных организаций на этом совете однозначна - запретить вылов тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство Хабаровского края считает эту позицию несправедливой.

- Мы будем отстаивать и права коренных малочисленных народов Севера, и любителей, которые хотят поймать летом рыбу себе к столу. Рыба есть, рыбы хватает. Главное - рационально ее использовать. Позиция правительства - только на стороне жителей Хабаровского края, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона, сам выросший на берегах крупной реки, знает, о чем говорит. Реальный урон популяции рыбы представляют отнюдь не рыбаки-любители, а промышленный лов. Огромную часть которого, кстати, контролируют компании из Центральной России. Человеческое возмущение врио губернатора нетрудно понять - на его глазах в управляемом им регионе заинтересованные ведомства пытаются кулуарно продавить решение о запрете любительского вылова популярных сортов рыбы в нашем Амуре. Именно продавить, потому что о прямом законодательном запрете никакой речи не идет.

В этом смысле позицию ученых и других участников регулировки вылова можно предельно мягко назвать «неконструктивной».