«По сцене соскучились»: в Хабаровском крае стартовал музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В Хабаровске стартовал десятый международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ФЕЕРИЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

15 апреля в Хабаровске стартовал десятый международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. После годичного перерыва музыкальное событие состоится в формате офлайн. В 2020 году мероприятие не удалось провести с связи с пандемией коронавирусной инфекции и связанными с этим фактом ограничениями. Фестиваль смогли представить зрителям только онлайн.

- Если долго не выходишь на сцену, то начинаешь терять форму. Это значит, что артист начинает бояться, стесняться, теряет обычное состояние. А если играть без публики, как нам приходилось несколько раз, начинает срабатывать автопилот. Пропадает ответственность артиста. Создается ощущение, что ты стоишь в студии и записываешь пластинку. Поэтому по сцене соскучились и артисты, и публика, - признался художественный руководитель X международного музыкального фестиваля Юрий Башмет.

В Хабаровске стартовал десятый международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Главное ожидание Юрия Башмета от юбилейного фестиваля - добиться музыкального открытияпосредством импровизации.

- Я жду вдохновения и того состояния, при котором у меня бы выросли крылья, - добавил Юрий Башмет.

Без новшеств фестиваль точно не обойдется. Так, в рамках открытия фестиваля впервые в Хабаровске было исполнено произведение китайского композитора Ж. Ванга «Тройной танец» для трех альтов соло и струнных. Солировали Юрий Башмет, солист камерного ансамбля «Солисты Москвы» Андрей Усов и артистка Дальневосточного академического симфонического оркестра Елизавета Солонченко. Кстати, знакомство Елизаветы с музыкантами произошло в преддверии фестиваля. Как отметил Юрий Башмет, сработаться удалось очень быстро.

В Хабаровске стартовал десятый международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Кроме того, покорило сердца зрителей и выступление актера театра и кино Андрея Мерзликина. Актер в сопровождении музыкантов прочитал произведение Сергея Есенина «Черный человек».

Также в этом году, уже не в первый раз, в рамках фестиваля состоится Международная музыкальная академия. Мастер-классы запланированы по семи музыкальным специальностям.

УВИДИМ ВСЕМ КРАЕМ

Поприветствовать участников и зрителей фестиваля также прибыл врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Как сказал наш президент на заседании по культуре и искусству в декабре 2018 года: «Фестивальная деятельность - это неотъемлемая часть развития нацпроекта «Культура», одним из направлений которого является повышение качества и разнообразия культурной жизни». За десятилетнюю историю своего существования фестиваль завоевал искреннюю любовь слушателей и стал главным ожидаемым музыкальным событием концертного сезона на Дальнем Востоке. Этот уникальный проект направлен на долгосрочное и постоянное развитие академической музыки в Хабаровском крае. Отрадно, что за десять лет творческого взаимодействия выросло целое поколение хабаровских музыкантов, которые являются полноправными участниками фестивальных проектов и концертов по всему миру, - сказал Михаил Дегтярев.

Уже завтра артисты отправятся в Амурск, а 18 апреля выступят в городах Бикин, Вяземский и в Хабаровском районе. Закрытие и гала-концерт фестиваля пройдут 21 апреля в Хабаровском краевом музыкальном театре. Как отметил Михаил Дегтярев, который буквально недавно вернулся из города Вяземский, музыкантов там очень ждут.