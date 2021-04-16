Обиделся и мстил: задержан интернет-террорист из Коми, который минировал аэропорт в Хабаровске

Всего мужчина отправил в аэропорт 18 сообщений о заложенных бомбах Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровске интернет-террористы регулярно устраивают диверсии. В основном целью подобных проходимцев становятся школы, торговые центры и магазины, транспортные гавани. Хулиганы сообщают о якобы заложенных бомбах и наслаждаются новостями о массовых эвакуациях.

ЗАЛОЖЕНА БОМБА

В прошлом году интернет-террористы обрушили на Хабаровск несколько волн минирований. Чуть ли не каждый день эвакуировали торговые центры и «Самбери», серьезно досталось главному аэропорту края - имени Невельского. На электронную почту воздушной гавани с июля по октябрь 2020 года массово приходили электронные письма о заложенных бомбах. Каждое такое сообщение сопровождалось эвакуацией пассажиров и персонала, задержкой вылета рейсов.

Проигнорировать сообщения о заложенной бомбе экстренные службы не имеют права, даже понимая, что они ложные. На вызов едут все: полиция, кинологи, пожарные, врачи, ОМОН и ФСБ. Специалисты осматривают здание в поисках взрывчатки, на это время работа объекта парализуется. Минеров мало интересует, что кому-то в данный момент помощь фельдшеров куда нужнее, а оперативник мог бы поймать вора.

Проигнорировать сообщение о заложенной бомбе экстренные службы не имеют права Фото: УТ МВД России по ДФО

ПИСАЛ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

Одного такого хулигана удалось найти и задержать сотрудникам ФСБ. 38-летний Игорь (имя изменено - прим. ред.) терроризировал хабаровский аэропорт из Республики Коми. Мужчина, к слову, с криминальным прошлым, через VPN забрасывал электронную почту воздушной гавани угрозами взрыва бомб. Всего Игорь отправил 18 сообщений.

- Он менял местоположение на Нидерланды, письма приходили якобы оттуда. В тот момент мужчина был фигурантом уголовного дела за «минирование» аэропорта в другом регионе страны. Он обиделся и решил таким образом отомстить. Случайно его выбор пал на Хабаровск, - рассказал «КП» источник в силовых структурах региона.

На электронную почту воздушной гавани с июля по октябрь 2020 года массово приходили электронные письма о заложенных бомбах Фото: УТ МВД России по ДФО

Уголовное дело по факту минирования аэропорта в Хабаровске было возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Игорь свою вину признал, но во время следствия отказался от показаний.

- Материалы направлены в суд. Максимальное наказание - до пяти лет колонии. Решения суда фигурант будет дожидаться под стражей, - прокомментировала Ольга Мироненко, официальный представитель Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Экстренные службы заявили к Игорю гражданский иск. Ущерб оценили в сумму более трех миллионов рублей. Вполне возможно, что люди, которые не смогли вовремя улететь из заминированного аэропорта, тоже заявят иски.