Экс-спикер хабаровской гордумы Михаил Сидоров прокомментировал свой выход из ЛДПР Фото: Социальные сети

Сегодня, 16 апреля Михаил Сидоров сообщил о выходе из партии ЛДПР в социальных сетях. На вопрос, почему он с однопартийцами, теперь уже бывшими, приняли такое решение, Михаил Сидоров сказал корреспонденту «Комсомолки», что причина в несогласии с политикой.

- Основная мысль, почему мы покинули партию доведена в Инстаграме, мы не согласны с политикой руководства регионального отделения политической партии ЛДПР в Хабаровском крае, - говорит Михаил Викторович.

Как добавил депутат, из партии сегодня вышли 9 человек. Из этого числа шесть депутатов, один юрист и помощники.

- Я знаю, что есть и другие депутаты, которые рассматривают выход из партии, просто некоторых нет сейчас в городе, некоторые дальше решили посмотреть, - добавил спикер. - Мы никого не заставляли, клич не давали. Мы просто собрались, я озвучил, что буду выходить, второй сказал – я тоже, и так далее. Давления никакого разумеется не было. Кроме того, я знаю, что еще несколько членов партии ЛДПР, которые не занимают депутатские кресла, не имеют мандатов, они тоже рассматривают вероятность выхода из партии. Замечу, что это не только те, кто проживает в Хабаровске.

Что дальше? Я и коллеги остаемся депутатами. Мы будем работать дальше. Есть планы и перспективы определенные, о которых я пока сказать не могу. Но все будет хорошо.

Напомним, 23 марта 2021 года депутаты гордумы Хабаровска досрочно прекратили полномочия председателя Михаила Сидорова. Решение тогда было принято большинством голосов.