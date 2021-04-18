Интересный отдых: куда сходить в Хабаровске в апреле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Досуг, особенно семейный – дело важное, требующее тщательного планирования. «Комсомолка» собрала для читателей самые интересные мероприятия, которые пройдут в краевой столице в оставшиеся дни апреля.

Куда сходить семьей, чем развлечь детей и как весело и с пользой провести свободное время в прекрасном Хабаровске – читайте далее.

Детский отдых

В выходные 24 и 25 апреля в краевой столице деткам есть где разгуляться. Для особенно активных и непоседливых работают детские центры и комнаты, где можно попрыгать на батутах, покататься с горок и бухнуться прямо в бассейн… с шарами.

Игры на улице тоже никто не отменял, весна уже в разгаре, солнце хорошенько припекает, поэтому самое лучшее времяпрепровождение – отдых на свежем воздухе. Не хотите просто так гулять? Тогда навестите с ребятишками зверей в «Приамурском» зоосаде.

Для любителей помечтать, погрузиться в сказочный мир – в городе работают театры. ТЮЗ, например, постоянно радует маленьких зрителей новыми спектаклями и интерактивными сказками. Так, 24 апреля в театре покажут «Два клена» и «Детство», а 25 апреля - «Огниво». Театр кукол 24 апреля ждет детей на сказку «Машенька и медведь».

Если же ребенок жаждет новых знаний и умений, то самое время отправить его на мастер-классы по робототехнике, гончарному мастерству или лепке из глины. Для сладкоежек и не только незабываемой станет экскурсия на фабрику мороженного.

Взрослый отдых

Провести время с пользой для себя и общества, это, наверное, самый благородный отдых. В субботу 24 апреля в Хабаровске пройдет общегородской субботник. Жители приглашаются на «генералку» с девяти часов утра. Помимо пользы для общества и города, это отличная возможность приобщить детей к совместному труду на благо места, где он живет.

Кино

В Хабаровске проходит грандиозное мероприятие – в «Совкино» начался российско-итальянский кинофестиваль Riff. Современные итальянские фильмы на языке оригинала погружают зрителей в прекрасную атмосферу Италии. Если вам еще не удалось побывать на таком мероприятии, то время есть. Фестиваль закончится 25 апреля.

А еще 25 апреля в кинотеатре «Голливуд» пройдет необычный показ – фильм -спектакль «Opera national de Paris: Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. Ценителям театрального и киноискусства это действо точно «зайдет».

Театр

Любители театрального искусства и вообще культурно-образовательного отдыха могут сходить в субботу, 24 апреля в Триаду. Здесь будут ставить «Вишневый сад» по Чехову, а вырученные за билеты деньки пойдут на строительство памятника писателю в Хабаровске.

В этот же день «Драма» поставит на сцене спектакль «Муравьев. Граф Амурский» - о первом генерал-губернаторе Восточной Сибири. Музыкальный театр покажет «Небесного тихохода», прекрасную историю о дружбе трех летчиков-истребителей, пообещавших друг другу до окончания войны не влюбляться и не жениться, но не сумевших сдержать свои слова.

На следующий день, 25 апреля театры также ждут своих гостей. Триада покажет Rout, «Драма» - «Люкс для иностранцев», а Музыкальный театр ждет гостей на творческий вечер Валентина Кравчука «СТД-оркестру - 10 лет!». Планируйте свой отдых правильно!