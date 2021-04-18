Выплаты семьям с детьми: какие меры поддержки есть в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нынешнее время многие молодые семьи при планировании детей могут рассчитывать на будущую государственную и краевую поддержку в финансовом плане. В Хабаровском крае реализуется несколько таких программ поддержки. В рамках национального проекта «Демография» семьям выплачивают деньги при рождении ребенка. В текущем году на поддержку семей предусмотрено больше четырех миллиардов рублей. Причем на сегодняшний день с начала года выплатили уже 1,1 миллиарда рублей. об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Попробуем разобраться, какие выплаты положены семьям в нашем регионе.

Первенец. Что положено

По данным социальной защиты края, ежемесячную выплату получают семьи в связи с рождением первого ребенка. Эта выплата положена тем семьям, в которых доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Так, в Хабаровском крае такую выплаты получили уже 11014 семей при рождении первого ребенка.

- В 2021 году это 32492 рубля на каждого члена семьи - выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, - отмечают в правительстве края. - На детей, рожденных в этом году, размер выплаты составляет 16372 рубля.

Помимо вышеуказанного пособия в крае также предусмотрена выплата единовременного характера – 32744 рубля. Ее получили с начала года уже почти тысяча семей региона.

Третий ребенок и последующие дети

При рождении третьего и последующих детей в Хабаровском крае также предусмотрены выплаты. В крае их получили уже 9382 семьи на 10112 детей. Размер пособия составляет в этом году 16580 рублей. Получить ее можно, если на одного человека по доходам выходит меньше 39073 рублей. Получают помощь на детей до достижения трехлетнего возраста.

Региональный материнский капитал на второго ребенка

Помимо прочей помощи, на рождение именно второго ребенка в крае предусмотрен региональный материнский капитал. Сумма равно 30% от федерального капитала, или 191,8 тысяч рублей. Эта поддержка для детей, рожденных в текущем году. Уже сейчас ее получили 1070 семей в общей сумме почти 76 миллионов.

Помощь с ЭКО

В Хабаровском крае власти особое внимание уделяют вопросу повышения демографии. Поэтому, супругам помогают преодолеть бесплодие посредством процедуры ЭКО. С начала года проведено уже 243 процедуры ЭКО на общую сумму 25,34 млн рублей.

Более подробную информацию можно получить в центре социальной поддержки населения или МФЦ.