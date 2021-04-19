Больше не самый богатый: доходы Юрия Трутнева резко упали с прошлого года

За 2020 год Юрий Трутнев заработал 42,3 миллиона рублей Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Юрий Трутнев потерял позиции в рейтинге богачей в российском правительстве. За 2020 год вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке заработал чуть больше 40 миллионов рублей. Это в четыре раза меньше, чем доход чиновника в не самом лучшем для него 2019-м.

За 2020 год Юрий Трутнев заработал 42,3 миллиона рублей. Вице-премьер занял девятое место в списке самых богатых членов правительства РФ. В 2019 году дальневосточный полпред взял бронзу в рейтинге со 180 миллионами рублей. Годом ранее Юрий Трутнев стал самым богатым членом кабмина с доходом в 538,4 миллиона рублей.

Автопарк четы Трутневых не изменился - они по-прежнему владеют машинами BMW Х6 М50D, Mercedes-Benz GLЕ 450, Porsche Cayenne Turbo, Toyota Highlander. В числе недвижимого имущества: участок земли чуть более семи тысяч квадратных метров, дом в 819,9 квадратных метра, котельная площадью 45 «квадратов». Также в декларации значится квартира (47,6 квадратного метра), два нежилых помещения (18,3 и 1952,2 квадратного метра) и вспомогательное здание (251,4 «квадрата»). Все имущество полпреда находится в совместном пользовании с женой.

К слову, доход супруги Юрия Трутнева за год также упал с 2,64 миллиона рублей до 1,05 миллиона рублей. У вице-премьера две несовершеннолетние дочери, их доход равен нулю.

В собственности лично Юрия Трутнева, согласно декларации на сайте Правительства РФ, указаны квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki -Treiler X300L и снегоход Bombardier INC.

Отметим, что самый продуктивный год был у министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. За 2020-й чиновник заработал 740,4 миллиона рублей. Супруга задекларировала доход почти в 13,7 миллиона рублей. В собственности Дениса Мантурова несколько земельных участков и машино-мест, а также машины LADA Vesta и Tesla Х100D.