Когда отключат отопление и горячую воду в Хабаровске в 2021 году? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближе к концу апреля каждого года, наверное, каждый хабаровчанин невольно задается вопросом - а когда отключат отопление и горячую воду?

ТЕПЛОВОЙ УДАР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Апрель для хабаровчан станет настоящей проверкой на прочность. В первой половине месяца в городе бушевала стихия, а во второй по больному ударят горячая вода и отопление. А точнее, их отсутствие. С 20 апреля по городу пройдет череда отключений. Испытания коснутся всех городских ТЭЦ и локальных котельных. Кстати, уже в этом году начнется строительство ТЭЦ-4, которая заменит ТЭЦ-1.

В 2020-м отопление окончательно отключили 4 мая, так как к этой дате более пяти дней температура воздуха превышала +8 градусов. А этой весной, по прогнозам синоптиков, все условия для отключения будут соблюдены к 5 мая.

С приходом в Хабаровск тепла в городскую администрацию стали поступать жалобы на высокую температуру воздуха в помещениях.

- С этой проблемой люди сталкиваются в конце отопительного сезона, так как на улице уже настали теплые деньки, а батареи «жарят» по полной. Теплоснабжающие организации не имеют ни права, ни возможности решить данную ситуацию - согласно действующим нормативам им нельзя снизить температуру теплоносителя ниже 70 градусов, - сообщают в городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Сейчас скорректировать температурный режим можно, обратившись в управляющую компанию, или самостоятельно отрегулировать радиатор.

В ЧАЙНИКЕ ИЛИ КАСТРЮЛЕ?

Испытания на тепломагистрали начнутся с Хабаровской ТЭЦ-3. Там намечено проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя. С 20 по 22 апреля временные отключения горячего водоснабжения и теплоснабжения коснутся жителей:

- Краснофлотского района, в границах улиц: Руднева, Тихоокеанская, Санаторная, Шелеста, Сибирская;

- Железнодорожного района, кроме улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, района «Хабаровск-2» и поселка Горького;

- Центрального района, в границах улиц: Карла Маркса, Краснодарская, Промышленная, Ленинградская, Ленина, Постышева, Ким Ю Чена, Некрасова.

С 27 по 30 апреля начнутся испытания тепловых потерь на Хабаровской ТЭЦ-1. Временные отключения горячей воды и отопления огорчат жителей:

- Хабаровского района, а именно сел Ильинка и Ракитное;

- Железнодорожного района, по улицам Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Бийская, Ангарская, ДОСы, Костромская, на Гаражном переулке, а также в районе «Хабаровск-2»;

- Индустриального района, на улице Космической, 3 и Путевом переулке.

С 11 по 13 мая гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут на Хабаровской ТЭЦ-2. Без горячей воды останутся жители:

- Кировского района, в границах улиц: Амурский бульвар, Джамбула, Металлистов, Тихоокеанская, Истомина;

- Центрального района, в границах улиц: Амурский бульвар, Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, нечетная сторона улицы Гамарника;

- Индустриального района, в границах улиц: Калинина, переулок Доступный, Волочаевская, четная сторона улицы Гамарника.

С 17 по 19 мая на Хабаровской ТЭЦ-1 стартуют гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей. Горячего водоснабжения временно лишатся жители:

- Индустриального района;

- Центрального района, в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона), Пушкина (до Карла Маркса), Мухина (от Пушкина до Дикопольцева);

- Железнодорожного района, по улицам: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, района «Хабаровск-2», а также сел Ильинка и Ракитное.

С 17 по 21 мая ограничения подачи ГВС будут и в селе Некрасовка. Там гидравлические испытания на прочность и плотность планируются на Некрасовской котельной.

С 17 по 23 мая такая же ситуация произойдет на котельной в Волочаевской городке. Несколько дней без горячей воды просидят жители улицы Подгаева.

С 24 по 26 мая запланированы завершающие мероприятия. В этот период состоятся испытания на прочность и плотность на ТЭЦ-3. Горячей воды лишатся жители:

- Краснофлотского и Кировского районов, в границах улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской, Ленинградской;

- Железнодорожного района, исключая улицы: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2»;

- Центрального района, в границах улиц: нечетной стороны Ленина, Ленинградской, Карла Маркса, Амурский бульвар, Гоголя.

В случаях возникновения опасности во время испытаний необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.