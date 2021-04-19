Первооткрыватель ВИЧ Роберт Галло обратился к хабаровчанам Фото: Максим Молотов

Сегодня, 19 апреля, в Хабаровске стартовала научно-практическая конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в ДФО». Для краевой столицы это мероприятие беспрецедентное.

Впервые в Хабаровске собрались ведущие российские и зарубежные специалисты, имеющие огромный опыт по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Большой совет вирусологов и инфекционистов проходит в формате как личного общения, так и в виде видеоконференции. Среди именитых гостей - главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, доктор медицинских наук, профессор Алексей Мазус и Имин Шао - главный эксперт по ВИЧ/СПИД китайского центра по контролю и предупреждению распространения инфекционных заболеваний, профессор.

В Хабаровске стартовала научно-практическая конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в ДФО» Фото: Максим Молотов

С приветственным словом перед участниками конференции по видеосвязи выступил человек-легенда - Роберт Галло. Это он был одним из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека в 1983 году, и он же провел первый тест на СПИД.

- У нас в Балтиморе уже ночь, так что вы, дорогие коллеги, можете видеть меня почти в пижаме. Хочу сказать, что счастлив и польщен приглашением участвовать в обсуждении решения проблемы ВИЧ на Дальнем Востоке России в таком блистательном научном сообществе. К сожалению, сотрудничество между нашими странами в последнее время сокращается вместо того, чтобы расширяться. Этого нельзя допускать. Наши страны внесли очень большой вклад в развитие вирусологии. Нужно отставить в сторону разницу политических систем, споры и вместе заниматься медицинской наукой, дабы совместно найти лекарство против этой страшной болезни, - сказал 84-летний Роберт Галло.

Программа конференции обширна. В основном она касается практических мер по противодействию распространения ВИЧ в нашем регионе. Врачи делятся наработанным опытом в самых разных областях: ВИЧ-беременные, как лечить новорожденных с врожденным ВИЧ, влияние вируса на туберкулез, междисциплинарное взаимодействие в условиях наркозависимости, практика реабилитации. Здесь рассматривают последние тестовые испытания новых групп препаратов.

В Хабаровске стартовала научно-практическая конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в ДФО» Фото: Максим Молотов

Параллельно проходит телемост Москва - Хабаровск - Пекин. А китайские вирусологи и иммунологи Тон Чжан и Бяо Чжу рассказывают про опыт лечения пациентов с COVID-19 и ВИЧ-инфекцией в пекинской больнице Юань.

- Отмечу, что Дальний Восток является одним из наименее пораженных ВИЧ регионов России. ДФО - третий с конца. Положение с ВИЧ здесь достаточно стабильное, системе удается сдерживать взрывное распространение ВИЧ-инфекции. Хабаровск в этом смысле - один из лучших региональных центров страны в смысле комплексного подхода к проблеме. У вас это давно не только медицинская проблема. Активно участвуют педагоги, социологи, общественники, журналисты. Это дало свой эффект. Хабаровск - один из крупных городов России с наименьшей пораженностью населения ВИЧ. Что же касается практической пользы таких конференций, она как будто не видна на первый взгляд. Однако обращу внимание, что прорывов в поиске по-настоящему действенного лекарства против такого необоримого врага, как ВИЧ и связанный с ним СПИД, не бывает. Кропотливая, десятилетиями длящаяся работа медиков, ученых, фармакологов - вот что приносит результат. Так была побеждена черная оспа. Так победим и иммунодефицитный вирус, - заметил профессор Алексей Мазус.

Конференция продлится два дня. По ее итогам будут изданы практические рекомендации для врачей других регионов и иных стран, обобщенный опыт тысяч медиков примет форму документа и будет переведен на иностранные языки.