«Последние звонки» в Хабаровском крае пройдут в очном режиме Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня на оперативном штабе по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции министр образования и науки края Виктория Хлебникова выступила с предложением организовать проведение «последних звонков» в очном формате.

- У нас 21-21 мая будут проходить последние звонки. Эти даты определены с учетом сроков государственной итоговой аттестации. Хотела бы попросить штаб рассмотреть возможность рекомендовать главам муниципальных образований организовать проведение мероприятий «Последний звонок» в очном режиме, только отдельными классами или на свежем воздухе. Прошу рассмотреть данное предложение, - сказала Виктория Хлебникова.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева поддержала предложение.

- Мы не возражаем. Но, конечно, мы ориентируемся на ту обстановку, которая будет складываться. Если она кардинально не поменяется, то с соблюдением всех мер профилактики, а именно масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции помещений, почему бы и нет, - заключила Татьяна Зайцева.

Напомним, что в прошлом году «последние звонки» проходили в режиме онлайн. Тогда для одиннадцатиклассников всей страны организовали всероссийский «Последний звонок-2020», который прошел 25 мая в одной из соцсетей. Объединил всех выпускников школ в 2020-м хештег #МойКласс2020.

И хотя хабаровские выпускники и не смогли официально собраться на «последний звонок», они вышли на массовые прогулки и фотосессии на свежем воздухе всем классом. Так, ребята прогулялись по улице Муравьева-Амурского и облюбовали арену «Ерофей».