Попали в шторм на резиновой лодке и просили о помощи: хабаровских рыбаков и ребенка ночью эвакуировал вертолет

Все участники неудачной рыбалки в порядке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Прошлой ночью в Хабаровске вертолет МИ-8 экстренно вылетел на остров Воронежский за попавшими во власть стихии рыбаками и ребенком. позвонила спасателям хабаровчанка, она рассказала, что ее муж с двумя друзьями и восьмилетним ребенком одного из друзей решили отправиться на рыбалку на резиновой надувной лодке и не вернулись.

К вечеру в Хабаровске резко ухудшилась погода, Амур стал сильно волноваться, пошел дождь и поднялся ветер. Вояжеры не смогли самостоятельно добраться до дома, они застряли на острове Воронежском и стали просить о помощи по телефону.

- Так как метеоусловия были плохими и опасными, решено было отправиться за пострадавшими на вертолете. В три часа ночи Ми-8 вылетел из Хабаровска на остров, - рассказала Екатерина Потворова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Добраться до дому самостоятельно на лодке рыбакам не удалось Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На месте троих рыбаков и ребенка застали в нормальном самочувствии, помощь врачей не одному из них не потребовалась, ребенок был в порядке, признаков паники или страха у него не было. На видео видно, что спасательная операция проходит благополучно, ребенка отнесли до вертолета на руках, никто из спасенных не промок. Горе-путешественников доставили в Хабаровск и отпустили по домам, проведя профилактическую беседу о мерах безопасности.

Екатерина Потворова рассказала «КП», что это далеко не первый подобный инцидент, и каждый год жители города и края отправляются в такие плавания, не изучив предварительно погодные условия, а спасатели неустанно твердят о мерах безопасности на воде и в условиях плохой погоды.

Но не только в Хабаровском крае часты такие случаи: в Магадане несколько дней назад группа из пяти человек, в том числе маленькая девочка попали во власть стихии. У них сломался мотор на лодке, причалить они не могли из-за прижатого к берегу льда, и тогда их спас смотритель маяка, приютил их и обогрел. Эвакуировали вояжеров спасатели по воде.

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