Михаил Дегтярев: «В делах отцов – назидание и пример» Фото: Максим МОЛОТОВ

В субботу 8 мая в 10 часов утра Нижняя площадь Славы в краевой столице вновь огласилась ружейными залпами – это первые лица руководства Хабаровского края и генералы Восточного военного округа пришли отдать дань памяти дальневосточникам, принявшим участие в Великой Отечественной войне.

На традиционное мероприятие пришли врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, командующий ВВО, герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, председатель краевой Закдумы Ирина Зикунова, мэр Хабаровская Сергей Кравчук, множество должностных лиц, общественных деятелей, ветераны и военнослужащие.

Михаил Дегтярев: «В делах отцов – назидание и пример» Фото: Максим МОЛОТОВ

Не было никаких торжественных речей. Память собравшиеся почтили минутой молчаний.

- Дальневосточники внесли огромный вклад в Победу и заплатили за это немалую цену – почти 50 тысяч жителей края не вернулось с войны. Победа ковалась не только ратными подвигами, но и самоотверженным трудом дальневосточников. Каждая шестая пуля для сражений Великой Отечественной была отлита на заводах нашего края. Мы всегда будем помнить свершения наших дедов и отцов, мы черпаем в них назидание и пример. Их девиз был «Дела важнее слов». Такой же, как у нас, - сказал после церемонии Михаил Дегтярев.

Сегодня в Хабаровском крае проживает около 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и детей военного времени. Тех же, кто сражался непосредственно на фронтах, осталось всего 250 человек.