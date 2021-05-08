Мишка с мячом, тигр, рояль из травы и обнимающаяся парочка: в Хабаровске установили новые топиарные фигуры

Рояль и увлеченный музыкант Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прекрасным теплым майским днем, когда на работу идти не надо, самое время отправиться на прогулку. Тем более, что в Хабаровске довольно много красивых мест и достопримечательностей, фотография возле которых должна быть у каждого жителя и гостя.

А совсем недавно в городе поставили несколько топиарных фигур. красивые, яркие композиции теперь радуют хабаровчан в самых разных частях города. Вот, например, в северном, в начале улицы Руднева машины встречает и провожает серьезный большой тигр. вокруг него высажены кустарники и к лету местность будет цвести. Вид обещает быть потрясающим.

Тигр на Победе Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

А в противоположной части города, в южном на первом кольце расселся косолапый юнец. Рядом с мишкой лежит мяч. Вот здесь народу никогда не убавляется. Маленькие хабаровчата так и норовят посидеть на мишке.

Мишка с мячом в южном Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Театральном сквере города, между администрацией и музыкальным театром, для особенно интеллигентных хабаровчан и для ценителей искусства расположился рояль, рядом с которым встал увлеченный музыкант.

На первом родильном доме расположилась очень символичная композиция из Матери с ребенком, коляской и собачкой. Вокруг инсталляции к лету вырастут цветы и кусты, а пока остается только любоваться на одинокие фигуры.

Мама и дети на первом роддоме Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В районе ТЦ «Стрелка» на земном шаре застыли в трогательной позе парень с девушкой. Обняв друг друга, они словно бы призывают всех людей на планете любить друг друга и планету.

Обнимающаяся парочка на "Стрелке" Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Если вы еще не знаете, чем занять себя в оставшиеся праздничные и выходные дни, то стоит посетить каждую топиарную композицию в Хабаровске и запечатлеть эту красоту на фотокамеры.