Парад Победы начался в Хабаровске Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Рекордный по количеству участников Парад Победы стартовал сегодня, 9 мая, в Хабаровске. В нем принимают участие свыше 3,7 тысяч военнослужащих, сотрудников МЧС, полицейских, курсантов и кадетов, а также представителей общественных организаций. Стройными колоннами пройдут восемь батальонов и 17 рот.

Парад Победы начался в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Впервые в параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске принимают участие танки Т-80БВМ с улучшенной защитой и прицелом, зенитно-ракетные системы С-300В4 и снегоболотоходы «Алеут». Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники. Некоторые образцы вооружения окрашены в арктические цвета.

Парад Победы начался в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На параде задействованы и воздушные суда. Из-за непогоды часть вылетов пришлось отменить – на параде появятся лишь вертолеты.

Парад Победы начался в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Напомним, сегодня, 9 мая, в Хабаровске запланировано множество мероприятий, посвященных Дню Победы. Шествие «Бессмертного полка» отменено из-за коронавируса, оно пройдет онлайн в 15.00. Праздничный салют запланирован на 22:00 часа.

Прямая трансляция – Россия-24.