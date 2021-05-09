Вклад в Победу: вспоминаем хабаровских спортсменов-ветеранов

Фронтовик Виталий Гаевский (с мячом) после окончания войны отлично проявил себя на футбольном поле. Фото: министерство спорта Хабаровского края

В честь Дня Победы вспоминаем спортсменов-ветеранов Великой Отечественной войны связавших свою жизнь с хабаровским спортом.

Вернувшись с фронта

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция» – эти слова произнес Герой Советского Союза генерал армии И.Е. Петров, оценивая вклад воинов-спортсменов в победу.

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям физкультурой и спортом придавалось большое значение. Введенный в 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой советской системы физического воспитания и имел своей целью способствовать укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию советских людей, успешной их подготовке к трудовой деятельности и защите Родины.

Летом 1941 года на фронт ушли 14 тысяч комсомольцев и 10 тысяч беспартийцев, все они были физкультурниками, большинство имели знаки ГТО. Ушли на фронт и спортсмены. На полях сражений они проявили себя умелыми и бесстрашными бойцами.

Послевоенный спорт на Дальнем Востоке основывался на спортивных клубах армии. Так в 1946 году была создана футбольная команда «ДКА» (Дом Красной армии) – в последствии ставший ФК «СКА-Хабаровск», а в 1947 команда по хоккею с мячом «ДОСА» (Дом офицеров советской армии) – нынешний «СКА–Нефтяник».

Костяк команды составили бойцы 1-го-Дальневосточного фронта штаб которого находился в Хабаровске, хабаровчане, вернувшиеся домой с западных фронтов, а также спортсмены других армейских команд. Так абсолютное большинство спортсменов Дальнего Востока в конце 40-х, начале 50-х были участниками боевых действий.

Жильцов Виктор Васильевич – игрок команды «ДОСА» с 1947 по 1951 годы. Участник боевых действий против Германии и Японии (1-й Дальневосточный фронт). Награжден медалью «За отвагу». Сержант, командир отделения связи 462-го отдельного самоходного артдивизиона.

Пискунов Александр Михайлович – игрок команды с 1947 по 1956 год. Участник Великой Отечественной войны и боев с Японией. Радист роты связи 242-го гвардейского стрелкового полка. Участвовал в штурме Берлина. Кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». С 14 по 31 января 1945 года находясь на Висленском плацдарме, обеспечивал батальоны беспрерывной радиосвязью, чем способствовал выполнению боевых задач.

Полянин Сергей Александрович – игрок команды с 1948 по 1953 год. Участник боевых действий против Японии в августе 1945 года на 2-м Дальневосточном фронте. Старший лейтенант, командир взвода 241-го особого саперного батальона. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Это немногие спортсмены первых лет существования команды по хоккею с мячом, о которых сохранилась информация, но главной же фигурой в истории становления нынешнего «СКА-Нефтяника» был Георгий Иванович Хрульков. Прошел всю войну с июня 1941 по май 1945 на фронтах Великой Отечественной войны, и с августа по сентябрь 1945 на 1-м Дальневосточном фронте. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Георгий Иванович Хрульков. Фото: министерство спорта Хабаровского края

Попал в команду осенью 1947 года и сразу же зарекомендовал себя лидером команды, современники вспоминали его непревзойденное мастерство, как он мог один решить исход игры в пользу своей команды. За 10 лет будности Геогрия Ивановича игроком сменилось формально главных тренера. Но предматчевые установки проводил именно он, вел команду к победе и настривал своих партнеров. И в том, что команда смогла получить прописку в высшем дивизионе отечественного чемпионата (1953), а затем и выиграть свою первую «бронзу» (1955), есть огромная заслуга Хрулькова.

Официально же тренерские полномочия Георгий Иванович Хрульков получил только в 1957 году, будучи на тот момент еще действующим игроком. Тренерская ноша была возложена на 37-летнего мастера в не простой для команды период. Шла смена поколений, из-за чего хабаровчане даже не помышляли о высоких местах. Ко всему прочему, Хабаровск покинул «крестный отец» команды, маршал Р. Малиновский, ушедший на повышение в Москву. По сути, в тот момент команда осталась бесхозной. И в том, что она сохранилась, опять же, большая заслуга Георгия Ивановича.

Легендарный боксер

Не только в хоккее с мячом проявили себя спортсмены-фронтовики. С 1940 по 1943 год в Хабаровском гарнизоне проходил службу Константин Александрович Коротков. Он был бессменным чемпионом Хабаровска, края и Дальневосточного фронта. В 1943 году большая группа дальневосточных боксеров, среди которых был и Константин Коротков, направляется на фронт. Сержант Коротков оказался на Северо-Западном фронте и в боях на правом берегу Днепра проявил исключительную смелость. В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года он с группой воинов под сильным огнем противника первым переправился на другой берег Днепра. В боях за южную окраину деревни Мишурин Рог выбыл из строя командир роты, и в атаку ее повел гвардии сержант Константин Коротков.

Константин Коротков. Фото: министерство спорта Хабаровского края

В том бою он лично истребил 70 немецких солдат и офицеров, подбил две бронемашины и одну танкетку противника. За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Константину Короткову было присвоено звание Героя Советского Союза. 6 апреля 1945 года при штурме австрийского города Поттенштайн гвардии старший лейтенант Константин Коротков пал смертью храбрых.

В память о боксере-герое с 1961 года в Хабаровске проводится международный турнир по боксу имени Героя Советского Союза Константина Короткова.

…и футболист

Фронтовик Виталий Гаевский, заслуживший в войне с милитаристской Японией ордена Отечественной войны и Красной Звезды, после ее окончания отлично проявил себя на футбольном поле: был игроком только что созданного клуба ДКА (Хабаровск), а потом стал детским тренером. Детско-юношеская спортивная школа хабаровского СКА при непосредственном участии Виталия Ивановича воспитала немало известных впоследствии футболистов и тренеров.

Виталий Гаевский – тренер, участник войны с милитаристской Японией. Фото: министерство спорта Хабаровского края

В годы войны в Хабаровском крае было усилено внимание к подготовке не только спортсменов, но и физкультурников. Ведь физическое воспитание – залог боеспособности армии. Так в рамках выполнения комплекса «Готов к труду и обороне» с 1941 по 1945 год нормы 1 ступени сдали более 85 тысяч человек, а 2 ступени - более 2,5 тысяч человек. Значкистами комплекса «Будь готов к труду и обороне», созданного для школьников стали более 21 тысячи ребят.

Несмотря на тяжелые послевоенные годы спортсмены вернулись к тренировкам и продолжили выступления за свои спортивные клубы. Мир спорта узнал множество имен спортсменов-дальневосточников и ими до сих пор гордится наш край.