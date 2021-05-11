Михаил Дегтярев выслушал жалобы предпринимательского сообщества. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Встреча Михаила Дегтярева с бизнес-омбудсменом края Олегом Герасимовым состоялась на длинных майских выходных. Поэтому, не связанная временным протоколом, она получилась продолжительной, насыщенной и очень содержательной. Уполномоченный сообщил о более чем 400 жалобах, поступивших на его имя от представителей краевого сообщества предпринимателей за 2020 год. Абсолютное их большинство связано с особенностями работы в условиях пандемии и связанных с этим проблемами. Дегтяреву не впервой выслушивать о давлении на бизнесменов со стороны властных и правоохранительных органов. Еще в прошлом году, а потом и на выступлении на Народном совете врио предельно ясно высказался по этому поводу. Подтвердил свою позицию он и сейчас.

- Снижение административного давления на предпринимателей – это один из вопросов, который волнует меня лично и правительство региона. Здесь не всегда виноваты краевые структуры. Мы проводим много встреч, чтобы органы власти всех уровней были более дружелюбными по отношению к бизнесу, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Действия налоговых инспекций и правоохранительных органов действительно часто тормозят предпринимательскую инициативу. Однако шаги в обуздании административного произвола предпринимаются – и решительные. Как проинформировал главу краевой исполнительной власти Олег Герасимов, «удалось помочь 42% заявителей. В остальных случаях заявленные нарушения не подтвердились, или пропущены сроки исковой давности, или по делу принято судебное решение. К этой же категории относятся и предприниматели, которые не получили господдержку из-за несоответствия ОКВЭД или отсутствия в Реестре МСП».

- Это закономерно. Здесь важно отметить меры поддержки, который инициировал Президент России Владимир Путин, правительство страны. Они были беспрецедентными для бизнеса в нашем регионе, - акцентировал врио губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев также отметил, что в сложный период диалог бизнеса и власти все же был налажен. Эксперты вносили предложения о включении в реестр пострадавших отраслей и своевременно доводили информацию о готовности бизнеса к открытию. Онлайн формат позволил взаимодействовать с бизнесом и оперативно получать актуальную обратную связь от предпринимателей из удаленных районов края.

Олег Герасимов продемонстрировал главе региона аналитическую записку о пяти системных проблемах бизнеса Хабаровского края. Этот документ направлен Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову для включения в доклад Президенту РФ. Оба собеседника пришли к выводу, что на сегодняшний день системные проблемы могут быть урегулированы только на федеральном уровне. Однако и на уровне местном опускать руки ни в коем случае нельзя.

- Предприниматели – люди особой породы. Они энергичные инициативные, не боятся брать на себя ответственность. И в нашем огромном крае являются локомотивом экономического роста. Малый и средний бизнес нам генерирует до трети доходов, а если брать Комсомольск-на-Амуре, то там до 40 процентов. Это подчеркивает, что предприниматели наши партнеры, - резюмировал Михаил Дегтярев.