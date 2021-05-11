«Такого кошмара, как был на 9 мая, больше не повторится»: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае

Небесная канцелярия решила пощадить хабаровчан Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Взбодрила и встряхнула нас, жителей Хабаровского края, погодка на прошедших длинных выходных. 9 мая, когда весь регион очень хотел, наконец, посетить парад Победы и мероприятия, посвященные празднику, полил дождь и усилился ветер, на самом деле хотелось закутаться в зимний пуховик в этот день. Но ситуация начинает постепенно выравниваться, в регион, будто с виноватым видом спешит, мчится весеннее тепло. Что уготовано нам на предстоящей неделе и выходных? Галина Брынцева. начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС поделилась радостными вестями в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск».

- Такого кошмара, как был на 9 мая, больше не повторится в регионе. Весна все-же идет, пусть и с опозданием, - говорит Галина Брынцева. – У нас все равно температурный фон ниже нормы для этого времени, на 3-4 градуса. Но тепло настанет. На этой неделе будет повышаться температура до +18 - +21 градуса.

Синоптик рассказала, что ночные температуры тоже станут повыше, уже до +8 - +10 градусов и не ниже. Но, в субботу еще пройдет дождь. В остальные дни существенных осадков край не ждет. Что касается ветра, то он тоже изменит направление, будто бы станет более благосклонен к нам. Если до сегодняшнего дня он был преимущественно северный, то теперь с повышением температуры, он будет восточным и западным.

Лето уже не за горами, нам осталось потерпеть еще совсем немного. Более подробно о погоде к выходным – читайте на сайте «КП» - Хабаровск».