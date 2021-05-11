Михаил Дегтярев лично посетит затопленные села Николаевского района Фото: Правительство Хабаровского края

В среду 12 мая первые лица правительства края во главе с врио губернатора Михаилом Дегтяревым вылетают в Николаевский район. Там будет проведено выездное комиссии по чрезвычайным ситуациям. Повод – резко осложнившаяся паводковая обстановка. Амур в этом году повел себя не дружелюбно. Сбылся худший прогноз гидрологов. В связи с эти сегодня в Николаевском районе введен режим ЧС.

- По поводу чрезвычайной ситуации в Николаевском районе: мы завтра с моим заместителем по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолием Литвинчуком туда полетим. Проверим на месте обстановку сами. Уже пострадали поселки Маго и Чныррах, село Красное. Пришлось перекрыть автодорогу Чнырраы-Озерпах – ее залило водой более чем на полметра. Комиссия лично убедиться в развертке пунктов временного размещения, и как обстоят дела с подтоплением, с людьми поговорим. Дистанционно такие вопросы решать невозможно, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

МЧС докладывает, что большинство жителей подтопленных населенных пунктов отказываются переселяться в пункты временного содержания, переезжают к родственникам. Спасательные команды вместе с пожарными помогают людям поднимать домашний скарб на чердаки и крыши.

Паводковая ситуация в Николаевском районе в этом году сложнее, чем в 2013, когда населённые пункты в нём также пострадали из-за подъема воды в реках. Чрезвычайную ситуацию создала сама природа – затяжная холодная весна и чрезмерно толстый и плотный лед. Глава Николаевского района Анатолий Леонов отмечает, что вода сейчас почти на 20 см выше, чем во время мощного наводнения 8-летней давности. По его словам, в Чныррахе воды никогда не было, а теперь на месте его огородов плещутся волны.

Однако благодаря слаженным действиям МЧС, региональных и местных властей, в этом году ситуацию удалось быстро стабилизировать, обеспечив пострадавшие территории всем необходимым.

Введение режима чрезвычайной ситуации главой региона не случайно. Такое решение позволит в упрощенном порядке, без лишних формальностей, оказать помощь пострадавшим, а также упростит выделение средств на ликвидации последствий подтопления. В ходе заседания КЧС власти региона на месте проанализируют ситуацию и смогут выработать комплекс мер, направленных на помощь граждан, чьи дома и имущество пострадали из-за повышения уровня воды.